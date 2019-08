Chirohuis Heibrand verwelkomt internationaal jeugdbewegingencongres Annelin Marien

25 augustus 2019

10u00 0 Malle Vandaag verwelkomt Chirojeugd Vlaanderen 72 voorzitters en vertegenwoordigers van jeugdbewegingen uit 23 verschillende landen in Chirohuis Heibrand in Westmalle. Dat gebeurt in het kader van een driejaarlijks internationaal congres. Tien dagen lang staan er verschillende activiteiten op de agenda.

Jeugdbewegingen uit 23 verschillende landen van Europa, Zuid-Amerika, Afrika en Azië komen vandaag samen in Westmalle. Ze zijn daar samen om te werken rond het thema ‘The value of play’, en om de krijtlijnen voor komende jaren uit te tekenen. Chirojeugd Vlaanderen is dit jaar de gastorganisatie. “We zijn zeer verheugd dat we met de Chiro al die landen mogen verwelkomen in België. We dragen graag ons steentje bij om dit internationaal congres goed te hosten.”, zegt Tina Schuermans, voorzitter bij Chirojeugd Vlaanderen.

Om de drie jaar organiseert FIMCAP, een internationale koepel van jeugdbewegingen waar ook Chirojeugd Vlaanderen deel van uitmaakt, een congres. Voor deze tiendaagse werd ‘de waarde van het spel’ gekozen als centraal thema. Tijdens evenement worden er dan ook verschillende workshops georganiseerd rond het thema ‘spel’. “We willen tijdens de workshops focussen op verschillende aspecten die aan spel verbonden zijn. Zo werken de deelnemers aan een internationaal spel voor alle kinderen, gaan ze op zoek naar manieren om leiding over de hele wereld te stimuleren om knotsgekke spelen te verzinnen en bespreken ze de maatschappelijke betekenis van spel.”, verduidelijkt Tina.

Er staan verschillende activiteiten op de agenda voor de voorzitters van de jeugdbewegingen: zondagavond is er de openingsceremonie, en verder is er een interculturele avond, workshops, een grote spelbeurs en een stadsspel in Antwerpen.