CD&V-afdelingen Zoersel en Malle roepen op tot negatief advies voor vier windmolens emz

18 mei 2020

13u59 0 Malle De lokale CD&V-afdelingen in Zoersel en Malle hebben zich samen negatief uitgedrukt tegenover de omgevingsvergunningaanvraag voor de De lokale CD&V-afdelingen in Zoersel en Malle hebben zich samen negatief uitgedrukt tegenover de omgevingsvergunningaanvraag voor de vier windturbines op en rond het industrieterrein op de grens van Malle en Zoersel . “Windturbines staan niet op hun plaats vlak bij de dorpskernen van Zoersel, Westmalle en Oostmalle”, zeggen Zoersels CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers en Mals CD&V-schepen Wim Jordens.

Nog tot vrijdag 5 juni loopt het openbaar onderzoek naar de vier windturbines op en rond het industrieterrein De Schaaf-Delften. Energiespecialist Encon diende daarvoor namens de drie privébedrijven Mintjens, Tri nv en Fingo op 31 maart een omgevingsvergunningsaanvraag voor in bij de provincie. Volgens de plannen zouden drie windmolens komen op grondgebied Malle en één op grondgebied Zoersel. Sinds donderdag 7 mei kunnen burgers de plannen gaan inkijken en bezwaarschrift indien indien gewenst.

Weinig veranderd

Het project werd in oktober 2018 voorgesteld. Toen al stonden CD&V Zoersel en CD&V Malle er sceptisch tegenover. Ondanks de participatiemarkt begin maart 2020 waarop impactstudies werden voorgesteld, blijft hun houding negatief. “Aan de gefundeerde bekommernissen van de omwonenden is niet tegemoetgekomen”, zeggen Schryvers en Jordens.

Ook in het participatievoorstel kunnen de twee lokale afdelingen zich niet vinden. “Inwoners van Malle en Zoersel zouden in totaal voor twintig procent van het investeringsbedrag aan het project kunnen deelnemen, en dit telkens voor een bedrag van maximaal 5.000 euro per persoon. Dat betekent dat de lusten voor iedereen zijn, maar de lasten moeten gedragen worden door de onmiddellijke buurtbewoners. Dat zal niet helpen om meer draagvlak te creëren, maar mogelijk wel meer ongenoegen”, klinkt het.

De participatiemarkt konden CD&V Malle en CD&V Zoersel dus niet overtuigen. “Uiteraard zijn we van mening dat er volop moet worden ingezet op het waarmaken van de klimaatdoelstellingen. Daarin spelen alternatieve energievormen een belangrijke rol. Dat neemt echter niet weg dat er rekening moet worden gehouden met de omgeving en de omwonenden”, vult Zoersels CD&V-gemeenteraadslid Luc Kennis aan.

Gemeentelijk advies

Tegen midden juni moeten ook de gemeentebesturen van Malle en Zoersel een advies verlenen aan de provincie. Als het van de Malse bestuurspartij CD&V afhangt, is dat een negatief advies. “Het afgelopen jaar trokken we met de slogan ‘levenskwaliteit naar de kiezer’. Als we consequent omgaan met onze overtuiging, steunen we de aanvraag voor windturbines op geringe afstand van de drie dorpskernen niet. Rentmeesterschap zit in ons politiek DNA: we willen zorg dragen voor de huidige en toekomstige generaties inwoners van Malle en Zoersel. In die visie heeft het huidige project geen plaats”, aldus Yannis Leirs, jongerenvoorzitter van CD&V Malle.

De oppositiepartij CD&V Zoersel zal zich dinsdag op de gemeenteraad over het onderwerp tot het schepencollege richten. “We zullen het bestuur vragen om een negatief advies te formuleren. Zo willen we de vraag van het actiecomité Windstil kracht bijzetten”, besluiten Schryvers en Kennis.