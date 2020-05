Buurtweg zal niet verdwijnen voor grote verkaveling: “We willen onze landelijke troeven net versterken” emz

29 mei 2020

15u27 1 Malle De Malse gemeenteraad wil de buurtweg aan de Vogelsanck in Oostmalle in het kader van een verkavelingsaanvraag voor 22 nieuwe woningen niet afschaffen. Volgens schepen voor Ruimtelijke Ordening Sanne Van Looy (N-VA) druist de nieuwe verkaveling in tegen de principes om open ruimte veilig te stellen. “Het zou zonde zijn om het mooie akkerlandschap te gaan verkavelen”, zegt ze.

In oktober 2019 diende Mathieu Descamps namens Danneels Projects nv en familie Goossens een aanvraag tot omgevingsvergunning in voor het verkavelen van gronden aan de Vogelsanck, vlak bij het kruispunt met de Molendreef. De aanvraag betekent 22 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen, het vellen van een boom, het uitvoeren van weg- en rioleringswerken en het gedeeltelijk afschaffen van een gemeentelijke weg of buurtweg.

Het verdwijnen van die buurtweg zou volgens de bezwaarschriften een probleem bieden voor de ontsluiting van het achterliggende akkerlandschap. Daarnaast wordt het gebied beschouwd als een waardevol agrarisch landschap. Die mening is ook de gemeente Malle toegedaan. “We willen de landelijke troeven en open ruimten met mooie vergezichten in Malle juist zoveel mogelijk versterken”, aldus Van Looy.

Versnippering vermijden

Zo wil de schepen ook een signaal geven dat de gemeente het verder aansnijden van de open ruimte wil vermijden. Het veilig stellen van openbare ruimten kadert immers in het bouwkompas van de gemeente. “Er liggen in de buurt nog een groot aanbod onbebouwde percelen die onmiddellijk aan te snijden zijn. We willen versnippering tegengaan”, beargumenteert ze.

De verkaveling bouwt voort op een door de gemeenteraad goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) van 1980. Dat verfijnt de onderliggende gewestbestemming, die hoofdzakelijk woonuitbreidingsgebied was. “In de huidige visie en beleidskaders is het compleet ondenkbaar om zulke gebieden aan te snijden. De ouderwetse plannen immobiliseren elk voortschrijdend inzicht en legt de ruimtelijke toekomst voor generaties vast. Dat leert ons in elk geval een belangrijke geschiedenisles. We moeten voor de toekomst vooral geen voorafnames doen met plannen die ons mooie Malle gijzelen.”