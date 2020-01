Buurtcomité De Schaggelen zingt Driekoningen: “Als je de wereld wil veranderen, begin dan bij je buren!” emz

06 januari 2020

20u58 0 Malle Ook het buurtcomité van De Schaggelen in Westmalle liet de traditie van het driekoningenzingen niet aan zich voorbijgaan. Een aantal geëngageerde inwoners trokken in twee groepjes van drie koningen het straat op om hun buren uit te nodigen voor de jaarlijkse nieuwjaarsdrink: “Met de opbrengst delen we daar dan gratis glühwein uit”, zegt Kristine Floren van het buurtcomité.

Tien jaar geleden richtte een aantal inwoners van de straat De Schaggelen in het dorp van Westmalle een buurtcomité op. Voor de derde keer op rij gingen de voortrekkers daarvan driekoningenzingen: “Op die manier brengen we toch wat leven in onze buurt door eens zot te doen”, aldus Ria Van Hoydonck. De activiteit is geen losstaand initiatief om de kas te spijzen, maar staat louter in functie van de buurtwerking. Op een laagdrempelige manier wil het buurtcomité de bewoners warm maken voor de jaarlijkse nieuwjaarsdrink aan het einde van januari. Terwijl de twee groepen van telkens drie koningen langsgaan bij de 80 à 100 huizen in De Schaggelen, delen ze ook bonnen uit voor een gratis drankje op die gelegenheid.

Leven in de brouwerij

De extra inspanning van het buurtcomité werpt zijn vruchten af: “Meestal verkleint het driekoningenzingen de stap om langs te komen, omdat de mensen dan toch ons al een beetje kennen”, legt Kristine uit. Vorig jaar kwamen er ongeveer 50 à 60 buurtbewoners langs: “Ook de nieuwelingen in de wijk die in de recent gebouwde appartementsblokken wonen, kennen we ondertussen al”, klinkt het. Verder organiseert het buurtcomité ook twee jaarvergaderingen en een drink in de zomer: “Als je de wereld wil veranderen, begin dan bij je buren!”, besluit Kristine.