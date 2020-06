Burgers kunnen input geven over wonen in Malle via twee interactieve zuilen emz

08 juni 2020

15u27 0 Malle De komende drie weken kunnen inwoners van de gemeente Malle input geven over hoe kwalitatief wonen in de toekomst er moet uitzien. Dat gebeurt aan twee interactieve zuilen, die iedere week op een andere locatie in beide deelgemeenten zullen staan. “Zo willen we het thema wonen dichter bij de Mallenaar brengen”, vertelt schepen voor Ruimtelijke Ordening Sanne Van Looy (N-VA).

Omdat de gemeente Malle erg veel aanvragen voor appartementen en nieuwe verkavelingen te verwerken kreeg, besloot de gemeente tot maart 2021 aanvragen in de koelkast te steken. “Met de bouwpauze denken we aan de gezondheid en de leefbaarheid van onze mooie gemeente Malle. We bezinnen over de richting waar we met ons dorp in de toekomst naartoe willen. Momenteel werkt het studiebureau Atelier Romain in opdracht van de gemeente aan een studie voor wonen in Malle van morgen én overmorgen. Daarbij is het uitgangspunt hoe de landelijke, groene en dorpse troeven te bewaren”, aldus Van Looy.

En passant

Daarin wil de gemeente ook de burgers betrekken. Door het provinciaal traject geWOONtebreker komen thema’s als ‘wonen’ en ‘ruimtelijke ordening’ dichter bij de inwoner. In 2017 vulden bijna 800 burgers een online bevraging in. Aan het begin van 2020 werden er twee studie-avonden georganiseerd. Ook digitaal konden inwoners van Malle hun mening geven.

Om nog meer Mallenaren te sensibiliseren, plaatst de gemeente nu één vierzijdige, interactieve zuil in iedere deelgemeente. “Dat is een iets meer vrijblijvende manier”, zegt provinciaal projectmedewerkster Mia Philips. De inwoners kunnen en passant hun ideeën delen. Via een QR-code bij de tweede zuil krijg je meer informatie over de bouwpauze. De code op de vierde zuil ‘Geef je idee’ leidt naar het digitaal platform denkmeemalle.be, waar de Mallenaren input kunnen geven.

Van 8 tot 14 juni staan de interactieve zuilen aan het oud gemeentehuis in Oostmalle en het Torenhof in Westmalle. Tussen 15 en 21 juni staan die aan het Sociaal Huis in Oostmalle en de Schaggelen in Westmalle. Van 22 tot 28 juni zijn de zuilen voor een laatste keer te gebruiken in de Smekensstraat in Oostmalle en in de omgeving van de Abdij der Trappisten in Westmalle. Input geven eveneens via het digitaal platform denkmeemalle.be tot 28 juni.