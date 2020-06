Burgemeester en schepenen vieren heropening horeca met een lokale trappist en tripel emz

09 juni 2020

10u59 0 Malle De cafés in Malle mochten maandag voor het eerst in bijna drie maanden opnieuw de deuren openen. Het college van burgemeester en schepenen liet die gelegenheid niet aan zich voorbijgaan om op bezoek te gaan bij Café Trappisten. “Het is van levensbelang dat we onze weg terug vinden naar de lokale horeca. Anders zullen we voorgoed in ons kot tripel moeten drinken”, zegt Dries Van Dyck (DBM), schepen voor Lokale Economie.

Het kan bijna niet anders dan dat het eerste cafébezoek van het college bij Café Trappisten was. In dat café tegenover de Abdij van Westmalle mag opnieuw de trots van Malle doorheen de tapkranen stromen: de Trappist van Westmalle. Volgens Van Dyck zullen de cafés, brasseries en restaurants ook een belangrijke rol spelen in het herstellen van menselijke contacten. “Ik ben vooral content dat de lokale horeca opnieuw de sociale cohesie in onze gemeente versterkt”, vertelt hij.