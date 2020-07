Brug 8 tussen Rijkevorsel en Oostmalle Toon Verheijen

01 juli 2020

16u59 0 Malle Een aannemer gaat in opdracht van De Vlaamse Waterweg werken uitvoeren aan Brug 8 aan de Oostmalsesteenweg. De werken starten op 6 juli en duren maar liefst tot en met 30 augustus. De brug is volledig afgesloten voor alle verkeer.

De brug krijgt een grondige renovatie. Het gaat onder meer om betonherstellingen, schilderwerken, metallisatie en waterstralen. Verkeer vanuit het centrum van Rijkevorsel moet omrijden via Sint-Lenaarts (Brug 9) via de Oostmalsesteenweg, Dorp, Sint-Lenaartsesteenweg , Oostmalsebaan en Sint-Lenaartsebaan. Wie vanuit Oostmalle komt moet omrijden via Sint-Jozef (Sluis 1) en de Oostmalsesteenweg, Hoogstraatsebaan, Turnhoutsebaan, Hei-einde - Vlimmersebaan en Stevennekens. Tijdens de werken geldt er een tonnageverbod voor zwaar vervoer op de Senator Coolsdreef met uitzondering voor plaatselijk verkeer en voor laden en lossen.