Broer en zus halen allebei finale meest prestigieuze modellenwedstrijd van Europa: “Opstap naar professionele opdrachten” emz

03 februari 2020

14u38 1 Malle Voor Laura (18) en Thomas (20) Seghers uit Malle was het opluchting te horen dat ze allebei geselecteerd waren voor de finale van de internationale modellenwedstrijd ‘Top Model Europe’. “Ik denk dat ze het leuk vinden dat we broer en zus zijn. Ze kennen ons ook zo”, lacht Laura.

Maar liefst 25.000 kandidaten uit 15 landen schreven zich vorig jaar in voor ‘Top Model Europe’, de meest prestigieuze internationale modellenwedstrijd in Europa. De casting verliep in drie categorieën, telkens voor mannen en vrouwen: fashion model, fotomodel en sportief model. Ook Thomas en Laura Seghers uit Malle waagden hun kans. Afgelopen week vernamen ze dat ze allebei een plek in de finale verdiend hadden: Thomas als fashion model en Laura als fotomodel. In iedere categorie blijven slechts 25 kandidaten over. “In de beginfase van de selectie vreesden dat één van ons misschien zou afvallen. We zijn dus heel blij dat we de finale gehaald hebben”, klinkt het.

Bruidskindjes

Al op jonge leeftijd maakten Laura en Thomas kennis met de modellenwereld. Toen de zevenjarige Thomas en vijfjarige Laura als bruidskindjes voor de trouw van een familielid hun kledij gingen passen in Antwerpen, werden ze doorverwezen naar een modellenbureau. “Toen al hebben ze net als hun driejarig broertje Jonas een contract aangeboden gekregen. Maar ze waren nog zo jong. We hebben besloten te wachten tot ze zestien of achttien waren, zodat ze er zelf over konden beslissen. We wilden hen niet pushen”, zegt mama Lieve Decorte (48).

Wanneer Thomas als scholier uit het vijfde middeljaar in Parijs op schoolreis was, werd hij daar aangesproken door een scout van een modellenbureau. “Hij zei dat ik de looks had om fashion model te worden. Natuurlijk heb ik zijn visitekaartje wel aangenomen, maar ik heb er niets mee gedaan, omdat ik er toen niet echt mee bezig was”, vertelt hij.

In 2017 waagde hij zich wel aan een wedstrijd van modellenbureau Metropolitan. “Ik schreef me in toen ik toevallig in het Wijnegem Shoppingcenter aan het winkelen was. Tot mijn eigen verbazing belandde ik na enkele rondes in de finale, die ik dan ook nog eens won”, lacht Thomas.

Instagram

Metropolitan haalde Thomas een week naar Parijs, waar de hoofdzetel van het modellenbureau zich bevindt. “Toen Metropolitan me een contract voor onbepaalde duur in Parijs aanboden, heb ik voor mijn studie industrieel ingenieur in Antwerpen gekozen. Het is immers moeilijk om van modellenwerk te leven”, verduidelijkt hij.

Toen verschillende modefotografen Thomas leerden kennen in Parijs, kwam ook zijn zus Laura op de radar. “Via mijn broer ben ik in de modellenwereld gerold. Op Instagram raakte ik in contact met professionele fotografen in Parijs. Maar als ze dan naar mijn lengte vragen, vermindert de interesse vaak. Ze willen meestal een mannequin van groter dan 1 meter 75, terwijl ik 1 meter 69 groot ben. Bij Top Model Europe kon ik dus ook niet meedoen als mannequin, maar voor een fotomodel is lengte minder belangrijk, omdat mijn lichaam wel in verhouding is”, zegt Laura.

Professionele opdrachten

Voorlopig doet Laura enkel vriendschappelijke opdrachten met fotografen. Voor haar is de finale van ‘Top Model Europe’ de eerste modellenwedstrijd waar ze met make-up en hakken over de catwalk zal lopen. Als studente farmacie aan de KU Leuven geeft zij ook wel voorrang aan haar opleiding. Toch zouden Thomas en Laura ondanks hun studies graag modellenwerk doen als bijverdienste. “Op de finale van ‘Top Model Europe’ zullen verschillende modellenbureau’s en ontwerpers van kledinglijnen aanwezig zijn. De wedstrijd kan een mooie opstap zijn naar professionele opdrachten”, besluiten Laura en Thomas.

De finale van ‘Top Model Europe’ vindt plaats op zondag 16 februari in het Steigenberger in Brussel.