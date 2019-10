Brit bezoekt kasteel de Renesse waar zijn vader 75 jaar geleden stierf Toon Verheijen

21 oktober 2019

18u03 0 Malle De 79-jarige Brit Ted Seymour bracht recent een bezoek aan Kasteel de Renesse. Niet zomaar als toeristische bezienswaardigheid, maar wel omdat zijn vader Edward Seymour er 75 jaar geleden overleed in het veldhospitaal. Aan het kasteel is ook een groot informatiebord geplaatst in het kader van de Liberation Route die de provincie heeft gemaakt ter ere van 75 jaar bevrijding.

Het Kasteel de Renesse werd na de bevrijding van Malle op 23 september 1944 ingericht als militair veldhospitaal compleet met ziekenzalen en operatieruimtes. Britse en Canadese soldaten werden er geopereerd en verzorgd. Heel wat overleefden, maar helaas stierven er ook enkele. Dat was onder meer het geval voor Edward Seymour. Hij stierf op 22 oktober 1944. Seymour maakte deel uit van het Leicestershire Regiment en geraakte zwaar gewond aan de Stenen Brug in Loenhout. Hij werd nog naar Kasteel de Renesse maar overleed uiteindelijk toch aan zijn verwondingen. Zijn lichaam werd daarna overgebracht naar Lier.

Precies 75 jaar later heeft zijn zoon Ted een bezoek gebracht aan de plaats waar zijn vader 75 jaar geleden stierf en die hij dus eigenlijk nooit echt gekend heeft. Zijn moeder heeft het graf zelfs nooit kunnen bezoeken omdat de tickets die in Engeland uitgedeeld werden altijd voor de begraafplaatsen in de Westhoek waren en nooit die in het binnen. “Het is wel een vreemd gevoel om hier te staan op de plaats waar vader is gestorven”, liet Ted zich ontvallen. “Zelfs na al die jaren maakt het nog altijd emoties los, maar ik ben blij dat ik hier toch eens geraakt ben.”