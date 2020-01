Bezoekers dienstencentrum bepalen mee de menu emz

27 januari 2020

14u25 0 Malle De cafetaria van dienstencentrum de Ring in Westmalle pakt uit met een opvallend initiatief. Op donderdag 20 februari geeft het zijn frequente bezoekers de kans om mee te beslissen over de menu.

Het dienstencentrum de Ring springt mee op de kar van het Zweedse inspraakmodel voor ouderenzorg. Iedere werkdag kunnen de inwoners van de gemeente Malle komen genieten van een warme maaltijd in de cafetaria. Daarin wil het dienstencentrum de bezoeker inspraak geven: op donderdag 20 februari kunnen de fans van de maaltijden in de cafetaria mee beslissen wat er op zijn of haar bord komt.

De menucommissie vindt plaats op donderdag 20 februari om 13 uur in het dienstencentrum de Ring (Blijkerijstraat 71) in Malle.