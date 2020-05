Bewonersprotest haalt niets uit: historische betonklinkers en paardenkastanjes Mostheuvellaan moeten wijken voor heraanleg emz

28 mei 2020

14u03 0 Malle De bewoners van de Mostheuvellaan in Malle hebben donderdag een noodkreet gericht aan de gemeenteraad met de vraag om hun dreef met historische betonklinkers en paardenkastanjes te behouden. In de dreef zijn rioleringswerken gepland. Ze ijveren voor een fietsstraat met eenrichtingsverkeer en een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Het gemeentebestuur zal het rioleringsplan echter goedkeuren. Pidpa zal dus een omgevingsvergunning kunnen indienen voor de heraanleg van de straat.

Op een bewonersvergadering in maart 2019 kregen de inwoners van de Mostheuvellaan en de omgeving te horen dat Pidpa rioleringswerken zou uitvoeren in hun straat. Dat is nodig om wateroverlast bij zware regenval te vermijden. Ten gevolge van de leidingswerken zal de straat een breedte krijgen van vijf meter met een rijweg van 3,6 meter in plaats van de huidige totaalbreedte van drie meter.De grachten zouden naast de rijweg komen. Naast de grachten zou er plaats zijn voor bomen.

Meteen na die infovergadering werd een petitie gestart. De voortrekkers van het protest waren bewoners Kris Versmissen (57) en Dirk Janssens (61). 20 van de 24 bewoners en eigenaars tekenden de petitie. Die stelt dat de bewoners akkoord zijn met de aanleg van gescheiden rioleringen indien de betonklinkers of ‘blokjes’ en laanbomen behouden blijven.

Geen compromis mogelijk

Tijdens een nieuw infomoment in januari liet het gemeentebestuur weten dat dat niet mogelijk was. Er zouden niet voldoende betonklinkers zijn om de gewenste breedte te realiseren. Als de betontegels hergebruikt worden, kan de gemeente het onderhoud van de sterk geërodeerde stenen niet garanderen. Daarnaast bieden ze geen fietscomfort. Verder is het aanleggen van de nutsleidingen en riolering met een sleufloze techniek onmogelijk. Daardoor moeten de paardenkastanjes gerooid worden. De werken schrappen is onmogelijk, omdat de leiding van Pidpa nog bestaat uit vezelcement. Daarvoor geldt een saneringsplicht. Bovendien droeg de Vlaamse Milieumaatschappij de riolering over aan Pidpa.

Ook het tegenvoorstel van eenrichtingsverkeer weerlegd. Dat zou de mogelijkheid tot conflicten met fietsers verhogen. Dat kan op weinig bijval rekenen bij de actievoerders. Een telling van het verkeer in september leert dat er buiten de schooluren gemiddeld maar twee à drie voertuigen per uur passeren. Fietsers of voetgangers kwamen er amper langs de Mostheuvellaan.

Tegenvoorstel

Opnieuw komen de bewoners van de Mostheuvellaan met een tegenvoorstel. “Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet tégen de gemeente, maar we willen samen met het bestuur op een constructieve manier op zoek gaan naar alternatieven”, zegt Kris. Daarbij stellen ze voor om van de Mostheuvellaan een fietsstraat met eenrichtingsverkeer en een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur te maken.

Dat houdt in dat er voor de rijbaan van 2,5 meter voldoende betonklinkers zouden zijn. Een fietspad aan beide kanten van de rijbaan zou het probleem van fietscomfort en gevaar voor fietsers oplossen. Als voorbeeld daarvoor nemen de bewoners de Lindenlei in Mortsel. Die straat is kreeg een nieuwe riolering met behoud van bomen, hergebruik van kasseien en de instelling van een fietsstraat. Aan beide kanten is de straat omzoomd met een fietspad.

Historisch karakter

Het belang van de dreef ligt in het historisch karakter. De rechthoekige betonklinkers stammen uit 1938 en zijn handgemaakt door de paters van de Abdij der Trappisten in Westmalle. Samen met de toegangsweg naar de abdij is de Mostheuvellaan de enige overblijvende straat die herinnert aan de periode dat de paters instonden voor de aanleg en het onderhoud van en naar de abdij. De straat is dan ook opgenomen in de inventaris van Onroerend Erfgoed Vlaanderen, al komt ze niet in aanmerking voor een wettelijke bescherming op het niveau van Vlaanderen. Dat meldde het Agentschap voor Onroerend Erfgoed begin juli.

De paardenkastanjes stammen eveneens uit de jaren 30. Onderzoek van expert Johan Possemiers in september 2019 leert dat de meeste bomen in gezonde staat zijn. “Ik heb de laatste vijftien jaar geen enkele dreef met paardenkastanjes gezien die op 20 september er nog zo goed bij stond. In vele gevallen stonden dergelijke dreven bijna kaal op dit moment van het jaar. Bij vele bomen lijkt het in de Mostheuvellaan nog volop zomer.” Possemiers categoriseert van de 110 paardenkastanjes 19 bomen als zeer waardevol en 62 als waardevol. Van de overige dienen er 4 gekapt te worden. De totaalwaarde van de laanbomen wordt geschat op 231.660 euro.

Nieuwe bomen?

Die waarde betwist de gemeente ook niet. Maar de riolering en de nutsleidingen in open sleuf aan de ene zijde van de bomen aanleggen en grachten graven aan de andere zijde is onmogelijk zonder schade aan te brengen aan de bomen en hun wortelgestel. “Het brengt bovendien hun stabiliteit in de toekomst in gevaar”, beargumenteert schepen voor Openbare Werken Wim Jordens (CD&V)

Voor de inwoners van de Mostheuvellaan is het bijzonder frustrerend dat de gemeente Malle met veel trots haar laanbomenplan lanceerde, maar dat hun bomen zouden moeten sneuvelen. De dreef herstellen met nieuwe laanbomen zou een onmogelijke opdracht zijn. “We zitten hier met veel grote bomen in de aanpalende tuinen. Nieuwe boompjes hebben hier geen kans om te groeien”, verduidelijken Dirk en Kris.

Noodkreet

Het dossier wordt donderdagavond verder besproken op de gemeenteraad. De bewoners besloten als laatste reddingsmiddel een mail te sturen aan alle gemeenteraadsleden. “We hopen dat er beleidsmensen zijn die vinden dat onze gemeente respect moet hebben voor haar cultureel en historisch erfgoed”, klinkt het.

Daarin maken de bewoners duidelijk dat ze bereid zijn zeer ver te gaan in de strijd voor het behoud. “Dat dit een enorme vertraging kan betekenen in de geplande werken, vinden we zeer spijtig. Maar dat is honderd procent vermijdbaar. De verantwoordelijkheid ligt bij u, afgevaardigden van alle Mallenaren.”

De noodkreet mocht echter niet baten. “We betreuren dat we niet kunnen ingaan op de vragen van onze inwoners uit de Mostheuvellaan. Als we alle resultaten van de verschillende onderzoeken door professionele partners op een rijtje zetten, kunnen we niet anders dan de werken uitvoeren zoals gepland. We streven als gemeente immers naar een veilige, kwalitatieve en comfortabele structuur voor alle weggebruikers”, besluit schepen voor Openbare Werken Wim Jordens (CD&V).