Bewegingscoaches hopen snel opnieuw aan de slag te mogen gaan: “We kunnen voldoende afstand houden” emz

06 mei 2020

15u17 8 Malle De bewegingscoaches van IMPROVE uit Malle hopen hun fysieke sessies snel te mogen herstarten. Toen ze vernamen dat vanaf 4 mei met meerdere mensen sporten weer mocht, stelden ze een plan op om te beginnen met sportbegeleiding in open lucht. Desondanks kreeg personal training nog géén groen licht. “Jammer, want we hadden zelfs al een tent gekocht om bij regen toch buiten te sporten”, zegt personal coach Beate Hofkens.

Omdat fitness of trainen in een grotere groep nog niet mag opstarten, zien de coaches van IMPROVE zich genoodzaakt om digitale lessen te blijven aanbieden. Dat zullen ze doen totdat ze alle activiteiten opnieuw mogen opstarten. Voor het team is het een domper dat het op maandag 4 mei nog niet van start mocht gaan. “We kunnen voldoende afstand houden. Daarnaast maakten we een draaiboek om alles veilig te laten verlopen in de periode van exit uit de coronacrisis. Helaas is dat alles in duigen gevallen”, verduidelijkt Hofkens.

Coronakilo’s wegwerken

Momenteel wacht IMPROVE op de besluiten die de Nationale Veiligheidsraad op woensdagavond zal uitspreken. Volgens de bewegingscoaches is het toch wel wenselijk dat ze hun trainingen opnieuw fysiek kunnen laten doorgaan. “Zo kunnen we samen de ‘coronakilo’s’ wegwerken of nieuwe beweeggewoontes behouden en verbeteren. Lang stilzitten en thuiswerk kunnen dan weer klachten met zich meegebracht hebben. Wie in deze periode plots veel sport, loopt makkelijk blessures op. Die lichaamsklachten kunnen met gepaste trainingen weggewerkt worden.”

De coronacrisis zou het uitgelezen moment zijn om eens stil te staan bij de gezondheid. “Het is ondertussen algemeen geweten dat zwaarlijvigen meer kans hebben om het coronavirus op te lopen. Regelmatig bewegen kent daarenboven meer positieve gevolgen voor de gezondheid”, besluiten de bewegingscoaches van IMPROVE.