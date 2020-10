Bewegingscoach loopt in kader van ‘Tiendaagse voor Geestelijke Gezondheid’ rond met kleeftattoo ‘Prettig Gestoord’ op haar voorhoofd emz

07 oktober 2020

18u39 6 Malle Van 1 tot 10 oktober wordt er ter ere van de ‘Tiendaagse voor Geestelijke Gezondheid’ extra aandacht besteed aan de mentale veerkracht. De personal coach en bewegingscoach Beate Hofkens (27) van IMPROVE in Oostmalle loopt in dat kader sinds maandag rond met een kleeftattoo ‘Prettig Gestoord’ op haar voorhoofd. “Het wordt tijd dat we het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken”, zegt ze.

IMPROVE is eigenlijk gespecialiseerd in beweging en gezonde voeding, maar tijdens de ‘Tiendaagse voor de Geestelijke Gezondheid’ krijgt het mentale aspect extra aandacht. Vanaf 5 oktober liep zaakvoerster Beate Hofkens zelfs met een plaktattoo rond op haar voorhoofd, waarop ‘Prettig Gestoord’ te lezen staat. “Mensen vinden het knap dat ik dit doe. Waarom deze actie? Omdat ik vind dat de mentale gezondheid nog maar al te vaak in de schaduw staat”, zegt ze.

Bespreekbaar maken

Zeker in tijden van corona hebben we volgens Hofkens nood aan mentale veerkracht. Naast de plaktattoo onderneemt Hofkens nog andere acties. “We hangen tekstjes op in onze studio die doen nadenken. Op de sociale media zetten we het belang van geestelijke gezondheid in de kijker. Ik hoop dat we op deze manier het onderwerp bespreekbaar kunnen maken.”