Bever duikt voor het eerst op in kleiputtendomein: “Vermoedelijk via kanaal Dessel-Schoten hier geraakt” emz

16 januari 2020

17u26 0 Malle In het kleiputtengebied tussen Rijkevorsel, Brecht en Malle zijn verschillende sporen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een bever. Zo knaagde het dier een heel stuk van een eikenboom af: “Het is de eerste keer dat de sporen van de bever hier opgemerkt worden”, vertelt boswachter Werner Van Hove.

Tot in de jaren zeventig was het gebied een site voor klei-ontginning. Naast het kanaal Dessel-Schoten bevonden zich verschillende steenbakkerijen. Toen de industrie een stille dood stierf, werden de waterplassen die ontstonden door het delven van klei, onderdeel van een uitgestrekt natuurgebied. De kleiputten in Rijkevorsel-Brecht-Malle bezetten 150 hectare, waarvan 80 hectare beheerd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het grootste deel daarvan ligt in Rijkevorsel, het deel dat beter bekend is als De Volharding: “De natuur heeft de zaak terug ingenomen. Het is een heel gevarieerd gebied”, zegt Van Hove.

Bever

Dertig hectare van het gebied beheerd door het ANB zijn uitgestrekte waterplassen. Het boomrijke gebied met veel water is een uitstekend habitat voor het grootste Europese knaagdier, de bever: “De eerste signalen waren in de zomer. Nu hebben we gemerkt dat hij takken versleept die wij aan de kant gelegd hebben. Hij is er 600 meter ver mee gezwommen en versleept van de ene naar de andere vijver. De bever verstopt die onder het houten ponton”, vertelt Werner. Verder heeft de planteneter stevig zijn tanden gezet in een eik aan een vijver niet ver van het kanaal ter hoogte van Rijkevorsel: “De schors van die boom behoort eigenlijk niet tot zijn regulier voedsel, omdat hij vooral van populier en wilg houdt. Maar hij gebruikte deze boom om zijn gebit scherp te houden. Als je ziet dat er een stevig stuk schors en hout weg is, ben ik vrij zeker dat het een volwassen dier is”, licht Werner toe.

De aanwezigheid van de bever kadert in de terugkeer van de grotere Europese dieren richting Vlaanderen. Na anderhalve eeuw uitgestorven te zijn geweest in Vlaanderen, settelde de bever zich aan het begin van de twintigste eeuw geleidelijk aan terug naar onze streken. Terwijl Zoersel hoogstwaarschijnlijk in december een wolf over de vloer kreeg, zwemt in de regio Rijkevorsel-Brecht-Malle een bever rond: “In dit uitgestrekt gebied van tachtig hectare wordt hij weinig gestoord. De natuur kan hier echt zijn gang gaan. Hier staan de bomen ook dichtbij het water, wat ideaal is voor de bever. Hij gaat zelden verder dan twintig meter van de waterkant om voedsel te zoeken”, legt Werner uit.

Kanaal Dessel-Schoten

Volgens Werner is het een primeur dat er beversporen aangetroffen worden in het kleiputtengebied. Afgelopen jaar werden er in de regio Turnhout verschillende bevers opgemerkt: “In de zomer werd er eentje in het kanaal Dessel-Schoten gespot. Ik weet niet of het dezelfde is, maar hij is sowieso via die weg naar hier gezwommen”, besluit Werner.