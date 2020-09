Bestuur laat 190 waardevolle bomen onderzoeken: helft is kerngezond, aantal exemplaren in gevaar en eentje meteen gerooid emz

19 september 2020

19u53 0 Malle Het gemeentebestuur van Malle heeft 190 waardevolle beuken en eiken op openbaar domein laten onderzoeken. De helft is kerngezond. Andere bomen vergen extra beheer. Voor een aantal exemplaren is er een bijkomend onderzoek nodig: de kans bestaat dat ze verwijderd moeten worden. Eén boom werd onmiddellijk gerooid.

Ongeveer één vierde van het Mals grondgebied bestaat uit bos. Ook de bomen in centra, woonwijken en langs gemeentelijke wegen spelen een rol in het groene beeld van de gemeente. Om een correct beeld te krijgen over de kwaliteit van een aantal waardevolle bomen, gaf het bestuur de opdracht tot een deskundig onderzoek. De groen- en milieudienst selecteerde de 190 beuken en eiken die ze extra wilden laten controleren. Een aantal medewerkers van de firma TreeExpert onderwierpen die bomen aan een uitgebreide inspectie.

Openbare veiligheid

Het rapport werd aan het college van burgemeester en schepenen meegedeeld. “Van de 190 gecontroleerde bomen is ongeveer vijftig procent kerngezond. Die kunnen we dus rustig laten doen. Voor een aantal bomen moet een vervolgplan worden opgemaakt. Het gaat dan om regulier onderhoud, extra werken rondom de stam of in de kruin tot specifiek beheer. Voor een aantal exemplaren is de situatie risicovol. Het college besliste al over bijkomend onderzoek. De kans bestaat dat we enkele bomen alsnog moeten verwijderen”, aldus Wouter Patho (N-VA), schepen voor Milieu.

Eén boom moest eraan geloven. “Het is voor het gemeentebestuur een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat die bomen in een goede conditie zijn en blijven. We staan ook in voor de openbare veiligheid. Bomen die dreigen om te vallen of in dermate slechte staat verkeren, moeten we gericht aanpakken en waar nodig verwijderen. Op basis van het rapport van de externe deskundigen werd een boom onmiddellijk gerooid.”

Enkele ingrepen voor icoon

Bij de inspectie ging er speciale aandacht uit naar enkele beeldbepalende exemplaren in het straatbeeld. Zo werd de beuk aan het kruispunt van de Sint-Lenaartsebaan en de Antwerspesteenweg vlak aan het tankstation extra grondig gecontroleerd. “De naar schatting minimaal 120 jaar oude kanjer werd behoorlijk fit bevonden, maar kan wat extra zorgen gebruiken. Met enkele gerichte ingrepen maken we hem opnieuw topfit!”, besluit Patho.