Belgische webshop toont warm hart door gratis pralines aan te bieden emz

20 maart 2020

14u53 0 Malle In deze moeilijke coronatijden wil de Belgische webshop Luxury For Men gevestigd in Malle iedereen een hart onder de riem steken. Klanten kunnen online een gratis luxe pralinedoos bestellen.

Door de coronacrisis moeten heel wat mensen dagenlang zo veel mogelijk binnen blijven. De Belgische webshop Luxury For Men, die allerlei kleding, accessoires en ander hebbedingetjes voor mannen verkoopt, wil het daarom zo gezellig mogelijk maken bij iedereen thuis door gratis pralines aan te bieden. Dat gebeurt onder het motto ‘A Chocolate A Day Keeps COVID-19 away! “Het coronavirus heeft ons helemaal in zijn greep. Het zijn zware tijden voor iedereen, wellicht wordt het nog enkele weken tanden bijten. Het enige positieve aan dit verhaal is dat de crisis maatschappelijke verbinding en solidariteit met zich meebrengt”, klinkt het.

Klanten kunnen online een gratis luxe pralinedoos van het gerenommeerde chocoladehuis BbYB ter waarde van 30,5 euro bestellen. De verpakking kan ook gepersonaliseerd worden, wat handig is voor wie een exemplaar naar iemand anders wil sturen.