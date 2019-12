Beek naast nieuwe fietsverbinding laat wensen over emz

24 december 2019

09u25 3 Malle De beek naast de nieuwe fietsverbinding tussen de Moerdreef en de Hallebaan is na een paar weken al in een erbarmelijke toestand. Door het regenweer glijdt de beek snel in. Ook de riolering raakt daardoor dichtgeslibd.

Begin december werd het fietspad tussen de Moerdreef en de Hallebaan ingehuldigd door de burgemeester en een aantal schepenen. Het is een belangrijk project binnen het mobiliteitsplan om meer trage wegen op te waarderen. Het pad kreeg dan ook LED-verlichting. Maar volgens Vlaams Belang Malle is de staat van de beek naast de fietsverbinding allesbehalve ideaal: “Bij een opening verwachten wij een volledig afgewerkt pad. We willen een oplossing voor de afkalving en de dichtgeslibde riolering”, klinkt het bij Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Vervloet.

Volgens Vlaams Belang was het dan ook geen goed idee de beek aan te leggen in een natte periode. Jordens, schepen voor Openbare Werken, erkent dat de erosie snel gaat: “Maar in het voorjaar zullen we de beek onder handen nemen”, zegt hij.