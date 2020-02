Bedrijfsleiders plannen infomarkt over omstreden windturbines: “We wachten af wat ze zullen voorstellen” emz

28 februari 2020

18u17 2 Malle Op maandag 9 maart plannen Fingo NV, Tri NV en Mintjens Group NV een infomarkt over de vier geplande windturbines in het bedrijvenpark op de grens van Malle en Zoersel. Op die manier willen de bedrijven de omwonenden inlichten over de resultaten van de studies die de voorbije anderhalf jaar uitgevoerd werden. Volgens het bedrijf voor hernieuwbare energie Encon is er tegemoet gekomen aan de bezorgdheden. Toch blijft het burgerplatform Windstil argwanend. “Wij hebben wel met Encon gesproken, maar niets besproken”, verduidelijkt Lieve Decorte, persverantwoordelijke van Windstil.

Op 25 oktober 2018 werden de omwonenden op de hoogte gebracht van de geplande samenwerking tussen de drie bedrijven. Die wilden op het industrieterrein in Westmalle vier windturbines realiseren. Daarvan zouden drie op het grondgebied van gemeente Malle komen en één op het grondgebied van Zoersel. Meteen rees er heel wat protest, omdat die windmolens relatief dicht bij woonwijken zouden komen. Daaruit werd Windstil geboren, een burgerplatform voor inwoners van de gemeentes Malle en Zoersel, die zich verzetten tegen de komst van de vier windturbines. De petitie in dat kader leverde 2.000 stemmen op.

Studies

Ook de gemeentebesturen van Malle en Zoersel hadden een negatieve houding tegenover het geplande project. Wegens de vele bezorgdheden op het eerste infomoment, besloten de drie bedrijven in samenwerking met Encon verschillende impactstudies uit te voeren. “We kregen dikwijls de vraag of de windturbines niet elders in Malle of Zoersel konden geplaatst worden. De Vlaamse Regering vraagt die net niet te plaatsen in open velden om de open ruimte te beschermen. Dan zijn de mogelijkheden niet oneindig. Het bleek dat de oorspronkelijke locaties het meest geschikt waren. Het industrieterrein is zeer goed ingevuld, dus we moesten sowieso in de rand werken. We hebben overigens ook bekeken of een energetisch alternatief als zonnepanelen mogelijk zou zijn. Maar voor een equivalent aan energie zouden we negen voetbalvelden nodig hebben. ”, beargumenteert Marij d’Aubioul, expert hernieuwbare energie bij Encon.

Een tweede dikwijls naar voor tredende opmerking was dat de windturbines, met een maximale hoogte van de wieken op 200 meter, te dicht in woonomgevingen zouden komen. De dichtstbijzijnde huizen zouden zich op 280 meter bevinden. “Die woningen vormen ons limietpunt: het project beantwoordt ook met betrekking tot die huizen aan zeer strenge veiligheidsnormen. Ook op vlak van geluidsoverlast. Voor de huizen die verderop liggen, voldoen wij zo automatisch aan de voorschriften”, legt projectleider Roel Locus uit.

Burgercoöperatie

De gemeente Zoersel gaf in mei 2019 aan dat het in het windturbineproject een concrete vorm van burgerparticipatie miste. “We hebben een samenwerking uitgebouwd met vzw Hefboom, die voor dit project een aparte burgercoöperatie uitwerkte. Enkel bedrijven of inwoners uit Malle en Zoersel zullen kunnen investeren”, licht d’Aubioul toe. De partners zullen in een eerste fase tot 20 procent van het totale investeringsbedrag kunnen dragen. Per participant is dat beperkt tot 5.000 euro. “Rendement is afhankelijk van de wind, maar de aandeelhouders hebben wel rechtstreeks inspraak in de algemene vergadering”, klinkt het.

Op de infomarkt zal het burgerparticipatieconcept verder toegelicht worden. “Het is de bedoeling dat daarna een aanvraag ingediend wordt voor een omgevingsvergunning voor de windturbines ingediend”, zegt d’Aubioul. De gemeente Zoersel blijft voorlopig bij zijn oorspronkelijk standpunt. “Voor ons is er voorlopig nog niets veranderd”, zegt burgemeester Liesbeth Verstreken. Ook de Malse burgemeester Harry Hendrickx kijkt liever de kat uit de boom. “We wachten af wat de infomarkt zal brengen. Daarna zullen we het project opnieuw evalueren.”

Argwaan

In de uitnodiging voor de infomarkt gericht aan de omwonenden staat geschreven dat het project ondertussen ook besproken werd met verschillende belanghebbenden als Windstil. “Wij hebben samengezeten met het burgerplatform om zijn bezorgdheden te aanhoren. De vragen hebben we beantwoord via de FAQ (Frequent Asked Questions, nvdr.) in het dossier van de windturbines op onze website”, licht d’Aubioul toe. Volgens Decorte van Windstil is het moeilijk te stellen dat er iets ‘besproken’ werd. “We hebben één keer samengezeten. Encon heeft één slide van hun powerpointpresentatie laten zien. Wij hebben enkel nogmaals onze bezorgdheden kunnen uiten. Dat was het dan ook.”

Ondanks de impactstudies blijft de houding van Windstil ten opzichte van het geplande project negatief. “Ten eerste is het veel te dicht bij woonzones. Vele mensen zijn immers gevoelig aan laagfrequent geluid van windmolens. De juiste technologie op de juiste plaats. Ten tweede is de ligging ook ongunstig wat het burgerparticipatieproject betref. De windmolens zouden in een windarm gebied komen. Ook vele andere factoren zullen ervoor zorgen dat een rendement niet gegarandeerd wordt. Wie overigens deelneemt aan het burgerparticipatieproject, kan later geen bezwaarschrift of aanklacht meer indienen. Dat participatieproject legt de focus op geld, maar wat met de gezondheid? Dat is niet te koop”, besluit Decorte.

Inschrijven voor de infomarkt kan via de website van Encon. Die vindt plaats van 17 uur tot 20 uur in sessies van een half uur. Enkel bewoners die in een straal van 500 meter rond het project of binnen de maximale acht uur slagschaduwcontour wonen, zijn welkom. Daarvoor zijn 984 adressen aangeschreven. Meer informatie via windmallezoersel@encon.be.