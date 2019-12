Bedrijfscoach geeft Malse ondernemers tips op netwerkevent: “Dúrf tegen de stroom ingaan” Ewoud Meeusen

22u05 0 Malle Donderdagavond kwamen de ondernemers uit Malle samen voor een inspirerende lezing van bedrijfscoach Koen Van den Brandt. Hij moedigt hen aan dwars te denken. Daarnaast was het evenement de uitgelezen mogelijkheid om te netwerken: “Het is belangrijk dat de industrie en de middenstanders niet naast elkaar maar mét elkaar werken”, zegt burgemeester Harry Hendrickx.

De gemeente wil het stukje cement vormen tussen de verschillende ondernemers in Malle. Daarom organiseert ze elk jaar een bijeenkomst voor hen. Eerder gingen de evenementen al over e-commerce en de GDPR-wetgeving. Dit jaar sprak Koen Van den Brandt, bedrijfscoach bij Atlas Grow How, over zijn boek ‘Spookrijders staan nooit in de file’ uit 2016: “In het leven heb je de keuze je aan te sluiten bij de rest of pogen er met kop en schouders boven uit te steken. Dat heeft niets te maken met arrogantie, maar het is nodig om in een snel veranderende wereld durven tegen de stroom in te gaan. Niet geprobeerd is sowieso niet geslaagd”, vertelt Koen.

Belang netwerken

Dankzij het evenement wil de gemeente op een laagdrempelige manier de ondernemers bij elkaar brengen: “In Malle is er zowel een bruisende middenstand als een bedrijvenpark. Het is belangrijk dat ze ook van elkaar leren”, zegt Dries Van Dyck, schepen voor lokale economie. Dat beaamt ook burgemeester Hendrickx: “Vaak zorgt de Malse industrie voor producten die ook bruikbaar of te verkopen zijn voor de winkeliers, hoewel die dat soms niet van elkaar weten.”

De gemeente staat bekend voor zijn industriepark. Ook manager van bedrijvenpark, Fons Van den Bergh, tekende present: “Wij willen graag de kleinere ondernemers leren kennen”, vertelt Fons. Het bedrijvenpark is een bewijs van het levende ondernemerschap: “Op een zeer centrale plaats in de Antwerpse Kempen zijn 3.000 mensen aan de slag die werken met zeer uiteenlopende producten: van hout en metaal tot choco en geneesmiddelen. Volgend jaar komen er nog eens 30 à 40 eenheden bij, waarvoor veel interesse bestaat”, verduidelijkt Fons.