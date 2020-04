Basisschool ‘t Park steekt rusthuisbewoners hart onder de riem met lentebloemetjes, koekjes en kaartjes emz

11 april 2020

17u34 0 Malle De gemeentelijke basisschool ‘t Park in Oostmalle heeft de bewoners van het Oostmalse woonzorgcentrum Ter Bleeke een hart onder de riem gestoken. Ze werden verrast met lentebloemetjes versierd door de leerlingen, zelfgemaakte koekjes en handgemaakte kaartjes. “We willen zo de bewoners onze steun betuigen en een vleugje geluk laten binnenwaaien.”

Door de coronacrisis mogen de bewoners van de woonzorgcentra geen bezoek meer ontvangen. Daardoor moeten ze hun kinderen en kleinkinderen missen. Om dat leed te verzachten, bedachten gemotiveerde ouders Sjanet, Britt en Christy van basisschool ‘t Park een hartverwarmend initiatief. Via sociale media zetten ze de leerlingen aan het werk om een vlaggetje te maken. Die werden verzameld in brievenbussen en samengebracht tot een vlaggenlijn, die vanaf zaterdag zal pronken in het rusthuis.

Handgemaakte kaartjes

Daarnaast kregen de bewoners verschillende geschenken als lentebloemetjes. Die werden gesponsord door AVEVE Oostmalle. Enkele creatievelingen versierden die met zelfgemaakte knutselideetjes. “Op die manier is er in iedere kamer een beetje lente te vinden”, klinkt het. Daarnaast verwende ‘t Park de bewoners met liefde gemaakte koekjes. Om het plaatje compleet te maken, kregen de bewoners nog een handgemaakt kaartje en een verrassingspakketje.