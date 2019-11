Basisschool De Horizon neemt voor de eerste keer deel aan ‘Oog voor Lekkers’ Ewoud Meeusen

13 november 2019

13u26 3 Malle De kinderen van De Horizon smulden woensdagmorgen van verse druiven. De gemeentelijke basisschool schreef zich dit jaar voor de eerste keer in voor ‘Oog voor Lekkers’, een project dat kinderen wil aanmoedigen voor een gezond eetpatroon te kiezen. “Wij laten de kinderen iedere woensdag kennis maken met een andere soort fruit of groente”, vertelt directrice Ellen De Roo.

Met ‘Oog voor Lekkers’ kunnen alle Vlaamse basisscholen twintig weken lang gratis een stuk groente of fruit en een glaasje melk aanbieden als gezond tussendoortje. Dit jaar neemt ook basisschool De Horizon deel: “We merken toch wel dat een deel van de leerlingenpopulatie thuis minder bedeeld is. Daarom is ‘Oog voor Lekkers’ een ideale kans om ieder kind van onze school in contact te brengen met gezonde tussendoortje”, verduidelijkt De Roo.

Vele helpende handen

Woensdag genoten de 170 leerlingen van verse druiven. Voor de levering van de verse tienuurtjes werkt De Horizon samen met plaatselijke fruithandelaar Wim Govers uit Zoersel. Vijftien geëngageerde ouders namen het wassen en verdelen van het fruit voor zich: “De druiven waren voor de ouders makkelijk om het project mee te beginnen. Ons programma is een mix van inheemse en uitheemse stukjes fruit of groente”, zegt De Roo.

In het voorjaar genieten de kinderen in het kader van ‘Oog voor Lekkers’ van een yoghurt of een glaasje melk. Naast ‘Oog voor Lekkers’ heeft de school ook een eigen project om gezonde voeding in de kijker te zetten. Dankzij medewerking van de gemeente Malle, het Woonzorgcentrum Ter Bleeke en de financiële hulp van het oudercomité krijgen de leerlingen van de lagere school tussen begin oktober en eind maart gratis soep op vrijdag.