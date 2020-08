AZ Sint-Jozef weert vanaf vandaag bezoek: “Het aantal besmettingen in onze regio stijgt” emz

12 augustus 2020

11u23 2 Malle Vanwege het stijgend aantal besmettingen in de regio laat het AZ Sint-Jozef in Malle vanaf woensdag 12 augustus geen bezoek meer toe. Het is een tijdelijke voorzorgsmaatregel. Wekelijks bekijkt het ziekenhuis of dat besluit herbekeken kan worden.

Malle, Zoersel, Brecht, Ranst, Wijnegem, Zandhoven, Lille, Beerse: al deze gemeenten in de nabije omgeving van het AZ Sint-Jozef blijven de alarmdrempel van 20 besmettingen in één week per 100.000 inwoners overschrijden. Het ziekenhuis in Malle besloot in navolging van een aantal andere ziekenhuizen behorend tot haar netwerk bezoek te weren. “Onze hoofdarts-medisch directeur (Pieter Jan Simons, red.) staat in nauw overleg met zijn collega’s van het Helix-netwerk en de overige ziekenhuizen in de Antwerpse provincie. Begin deze maand besloten het UZA (Edegem, red.), AZ Monica (Antwerpen en Deurne, red.) en het AZ Klina (Brasschaat, red.) reeds om de bezoekregeling strenger te maken op basis van het stijgend aantal besmettingen in hun zorggemeenten. Vermits wij deze stijging nu ook in onze regio zien, nemen wij tijdelijk deze voorzorgsmaatregel”, verduidelijkt persverantwoordelijke Ilse Cornelis.

Uitzonderingen

Het risico om in contact te komen met een besmet persoon - in het ziekenhuis of daarbuiten - stijgt dus. “We verstrengen de bezoekersregeling om onze patiënten en medewerkers zoveel als mogelijk te beschermen”, klinkt het nog. Daarop gelden wel een aantal uitzonderingen voor ouders of voogden op bezoek bij kinderen, minderjarige kinderen op kraambezoek, onmiddellijke naasten van patiënten in een kritieke of eindelevensfase of onmiddellijke naasten in een specifieke individuele situatie na het voorleggen van een attest verstrekt door de behandelende arts en hoofdarts.

Meer praktische informatie via www.azsintjozef-malle.be.