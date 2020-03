AZ Sint-Jozef voelt zich klaar voor verdere coronacrisis: “Maar hoe ernstig de piek wordt, bepaalt de bevolking” emz

28 maart 2020

14u51 4 Malle Met gescheiden circuits voor patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus enerzijds en voor niet-coronagevallen anderzijds en een verhoogde capaciteit voelt het AZ Sint-Jozef in Malle zich goed voorbereid op de coronacrisis. Ondertussen overleden twee oudere, besmette patiënten ten gevolge van een meervoudige complicatie in het Mals ziekenhuis. In totaal nam het AZ Sint-Jozef de afgelopen periode achttien coronapatiënten op, waarvan er momenteel drie op intensieve zorgen liggen. “Voorlopig lijkt de regio Voorkempen minder erg getroffen, maar we weten nog niet wanneer de piek bereikt is”, zegt persverantwoordelijke Ilse Cornelis.

In overeenstemming met de coronamaatregelen van 14 maart schakelde het AZ Sint-Jozef haar werking om. Het ziekenhuis creëerde gescheiden circuits, zodat reguliere patiënten gescheiden blijven van besmette of verdachte patiënten. Voor mensen met een vermoeden van besmetting werd een extra afgescheiden spoeddienst ingericht. Extra bedden kwamen vrij door gewone hospitalisatie-afdelingen om te vormen tot afgescheiden afdelingen. Momenteel beschikt het ziekenhuis over 18 bedden voor patiënten met een vermoeden van coronavirus en 34 bedden voor patiënten die effectief besmet zijn. De capaciteit op intensieve zorgen werd verdubbeld van 6 naar 12 bedden.

Mentaliteit

Het AZ Sint-Jozef volgt in overleg met de eigen multidisciplinaire coördinatiecel en andere ziekenhuizen in de provincie of van het Helix-netwerk de situatie op de voet om ervoor te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de verwachte toestroom. “Momenteel is de capaciteit voldoende. We bereiden ons voor om de verpleegeenheden nog verder op te schalen indien dit nodig blijkt”, aldus Cornelis.

Volgens arts-hygiënist Clara Ceyssens en Eva Rutten van het ziekenhuishygiëneteam staat het AZ Sint-Jozef er momenteel goed voor. “Voor iedereen is de situatie in Italië een wake-up call geweest. Ook wij hebben ons daardoor extra voorbereid. Maar het is de bevolking die zal bepalen hoe erg de piek zal worden. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met de mentaliteit. Als er nog veel feestjes georganiseerd zullen worden, of dikwijls contact is tussen verschillende generaties, zullen het aantal besmettingen hoger oplopen.”

Labotest

Om te vermijden dat de spoeddienst voor coronapatiënten overstelpt zou worden, installeerde het AZ Sint-Jozef een controlepunt van mobiele consultatieruimtes bemand door huisartsen uit Zoersel, Malle, Schilde en Wijnegem. Dat pré-triagepunt met een eigen onthaal is sinds maandag operatief. “Wie meent besmet te zijn, moet eerst contact opnemen met zijn huisarts. Die kan de patiënt dan naar hier doorverwijzen. De laatste 4 dagen kwamen 112 patiënten op controle. We bepalen afhankelijk van de ernst van de situatie of de patiënt thuis in quarantaine kan blijven, of verder naar de spoeddienst voor coronapatiënten verwezen moet worden”, licht Zoersels huisdokter Sven Beersmans toe.

Enkel wie verder doorverwezen wordt, zal getest worden op COVID-19. Het staal wordt in het eigen laboratorium onderzocht. “Dat gebeurt 2 keer per dag. Na 12 uur weten we dan of iemand al dan niet positief testte. We kunnen dat indien nodig nog verhogen naar 3 keer per dag”, zegt Ceyssens. Tussen 16 en 26 maart testten 18 patiënten positief. “Daarvan zijn er ook al een aantal ontslagen uit het ziekenhuis. Drie ervan liggen op intensieve zorgen”, zegt Cornelis.

Dringende medische hulp

Het AZ Sint-Jozef past alle mogelijke beschermingsmaatregelen toe. Zo wordt aan het onthaal van het reguliere ziekenhuis iedere passant gescreend met een warmtebeeldcamera op koorts. Ondanks de gescheiden circuits zijn de artsen van het AZ Sint-Jozef bezorgd dat reguliere patiënten vaak te lang wachten om naar de spoeddienst te komen. “Patiënten of ouders van kinderen vrezen dat ze het virus zullen oplopen bij een bezoek aan het ziekenhuis, omdat ze dan in contact zouden komen met patiënten met een coronagerelateerde problematiek. Maar door de strikt gescheiden circuits is dat niet het geval. We roepen dus op om bij dringende medische gevallen naar de reguliere spoeddienst te komen”, zegt Cornelis. “Vraag desnoods advies bij de huisarts. Die kan inschatten of een bezoek nodig is of niet”, besluit Beersmans.