AZ Sint-Jozef start met prenatale vroedvrouwenraadpleging emz

22 januari 2020

17u33 0 Malle Sinds januari 2020 kunnen vrouwen voor hun zwangerschap bij het AZ Sint-Jozef niet alleen terecht bij de gynaecoloog, maar ook bij de vroedvrouwen. Iedere maandag last het ziekenhuis in Malle een prenatale vroedvrouwenraadpleging in op de kraamafdeling tussen 16.00 uur en 20.00 uur om vragen over eventuele ongemakken, voeding, voorbereiding en kraamhulp te beantwoorden.

Het AZ-Sint Jozef in Malle is sinds kort gestart met prenatale vroedvrouwenraadpleging. Op die manier wil het ziekenhuis de zwangere vrouwen in alle rust voorbereiden op de komst van de baby. Er wordt aangeraden de drie voorgestelde raadplegingen bij de vroedvrouwen te volgen. De eerste consultatie zou moeten gebeuren als de zwangerschap acht à negen weken ver is, de tweede vindt plaats rond 26 weken zwangerschap en de laatste voorbereidende raadpleging gebeurt als de vrouw 35 weken in verwachting is.

De vroedvrouwenraadpleging vindt wekelijks op maandag plaats tussen 16 uur en 20 uur. Een afspraak maken voor de vroedvrouwenraadpleging kan via het centraal afsprakennummer van AZ Sint-Jozef Malle 03 380 20 30. Gelieve bij afwezigheid tijdig contact op te nemen via dat nummer. Mee te brengen: patiëntenstickers die u ontvangt bij de inschrijving aan de digikiosk, het moederboekje, een lijstje met vragen en eventuele voorschriften voor bloed- of urineonderzoek.

Meer informatie via www.azsintjozef-malle.be/opname/op-de-kraamafdeling/voorbereiding/vroedvrouwenraadpleging.