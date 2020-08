AZ Sint-Jozef start met hoorapparaten die geluid via bot sturen: “Buiten- en middenoor worden overgeslagen” emz

27 augustus 2020

16u54 0 Malle In het AZ Sint-Jozef in Malle hebben patiënten eind juni voor het eerst een hoorapparaat gekregen op basis van beengeleiding. Dat type machine maakt gebruik van het natuurlijk vermogen van het bot om geluid te geleiden. In tegenstelling tot traditionele hoorapparaten moet het beengeleidingsapparaat het geluid niet versterken en via de lucht geleiden.

Tijdens een korte operatie krijgt de patiënt als koppelstuk een schroef in het schedelbot achter het oor ingeplant. Die ingreep voert neus-keel-oor-arts Vedat Topsakal uit. Op het koppelstuk komt dan het hoorapparaat. Die pikt geluid op dezelfde manier op als een traditioneel hoortoestel, maar vertaalt de geluidsgolven naar trillingen die via het bot rechtstreeks naar het slakkenhuis in het binnenoor worden overgebracht. “Het buiten- en middenoor wordt dus overgeslagen”, aldus Topsakal.

Groot verschil

Onder meer patiënten met een chronische midden- of uitwendige oorontsteking, eenzijdige doofheid of het ontbreken van een uitwendige gehoorgang, kunnen met de ingreep geholpen worden. Lieve is één van de eerste patiënten die de ingreep ondergaat. Haar linkergehoorzenuw werd enkele jaren door een tumor aangetast. Sindsdien is ze doof aan de linkerkant. “Ik kon moeilijk deelnemen aan een gesprek in groep. Ook in een lawaaierige omgeving verstond ik vaak niet wat iemand tegen me zei. Ik hoopte dat ik na de operatie opnieuw volledig deel kon uitmaken van de samenleving”, aldus Lieve.

Na de operatie eind juni ging Lieve twee weken later langs bij audioloog Toon Van Hemelen, die de opvolging op zich neemt. Hij stelt het apparaat af. Bij de afspraak een week later is Lieve al onder de indruk. “Wat een verschil! Nu merk ik pas wat ik al die jaren heb gemist. Ik voel me ook weer zekerder om me met de fiets in het verkeer te begeven. Vroeger hoorde ik andere fietsers of auto’s soms niet aankomen. Dat is nu helemaal geen probleem meer. Uiteraard moet je er in het begin aan wennen. Ik hoor bijvoorbeeld ook sterk de ruisende wind wanneer ik fiets.”

Gefluister in oor

“Dat komt wel vaker voor bij patiënten. Ze moeten terug wennen aan geluiden die voor mensen vanzelfsprekend zijn”, aldus Van Hemelen. In de opvolging neemt hij ook een gehoortest af. “Ze verstaat zonder hoorapparaat enkel woorden op 70 decibel, wat niet voldoende is om spraak te verstaan. Dankzij het apparaat hoort ze ook woorden rond 40 decibel. Daardoor verstaat ze niet alleen luide spraak, maar ook iemand die iets in haar oor fluistert.”