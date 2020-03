AZ Sint-Jozef serveert zoutloos nasi goreng-hapje op Wereldnierdag emz

12 maart 2020

13u03 0 Malle Het AZ Sint-Jozef in Malle serveerde afgelopen donderdag op Wereldnierdag een zoutloos nasi goreng-hapje. Aan een infostand in de inkomhal kregen de patiënten en bezoekers van de diëtisten meer toelichting over de nefaste gevolgen van overmatig zoutgebruik voor de nieren. “Te veel zout zorgt voor een te hoge bloeddruk, waardoor de nieren overuren moeten draaien”, verduidelijkt Tine Nuyts, diëtiste bij het AZ Sint-Jozef ziekenhuis in Malle.

Ongeveer tien procent van de wereldwijde bevolking lijdt aan een nierziekte. Om dat in de aandacht te brengen, werd op donderdag 12 maart de Wereldnierdag gehouden. Omdat het AZ Sint-Jozefziekenhuis in Malle ook over een nierdialyseafdeling beschikt, organiseert het voor het tweede jaar op rij een infostand. Op die manier willen de diëtisten de bezoekers en patiënten bewust maken van het gevaarlijk hoge zoutgehalte van sommige producten.

Vijf gram

Het menselijk lichaam heeft in principe slechts nood aan vijf gram zout per dag. “De Vlaming consumeert echter gemiddeld 10 tot 16 gram zout per dag. Iedereen weet dat gerookte zalm bijvoorbeeld heel wat zout bevat. Maar ook andere etenswaren bevatten een grote hoeveelheid zout. Als je één industrieel bereide pizza eet, heeft je lichaam al voldoende zout opgenomen voor de volledige dag. Zelfs een sneetje brood bevat een halve gram zout. Daar willen wij de mensen van bewust maken. Daarenboven is het van groot belang te beseffen dat overmatig zoutgebruik niet alleen een hoge bloeddruk kan veroorzaken, maar dat dat op lange termijn ook een negatieve impact heeft op de nieren. Een vitale functie van de nieren is immers het regelen van de bloeddruk”, licht Nuyts toe.