AZ-Sint Jozef opent pré-triagepunt voor mogelijke coronapatiënten emz

23 maart 2020

13u12 0 Malle Sinds maandag 23 maart is het AZ Sint-Jozef in Malle in samenwerking met de huisartsen van de gemeenten Malle, Zoersel, Schilde en Wijnegem een pré-triagepunt met mobiele consultatieruimtes aan het ziekenhuis gestart voor mogelijke coronapatiënten. De organisatie van die zorg heeft als doel de verwachte toestroom van patiënten met het coronavirus in goede banen te leiden en de overbelasting in huisartsenpraktijken en spoeddiensten te vermijden.

Het controlepunt is niet rechtstreeks toegankelijk voor patiënten. De eerste stap die een patiënt met symptomen van het coronavirus moet ondernemen, blijft de telefonische oproep naar de huisarts. Als die oordeelt dat de patiënt moet worden doorverwezen voor een persoonlijk onderzoek, boekt de huisarts een afspraak met het controlepunt in.

Dat controlepunt bestaat uit enkele mobiele consultatieruimtes naast de dienst spoedgevallen. Voor kinderen werd een aparte box voorzien. Ook het onthaal is een aparte ruimte, die bemand wordt door de Kinekring Voorkempen. “De aparte consultatie sluit aan bij de maatregelen die we eerder namen om de patiëntenstroom fysiek op te splitsen. Op die manier hoeven niet-COVID-19-patiënten niet te vrezen dat ze in de gangen mogelijk besmette patiënten gaan kruisen in de gangen of door hetzelfde personeel verzorgd zullen worden”, zegt arts-ziekenhuishygiënist Clara Ceyssens.

Samenwerkingsverband

Het pré-triagepunt is een uniek project op initiatief van de vzw Eerstelijnszone Voorkempen en de gemeenten Brecht, Malle, Zoersel, Zandhoven, Schilde en Wijnegem in samenwerking met de huisartsen, het ziekenhuis, de Kinekring Voorkempen en de vrijwilligers van het Vlaams Kruis. De huisartsen van Zoersel, Malle, Schilde en Wijnegem zorgen ervoor dat de bemanning en capaciteit van het triagepunt ingepland worden naargelang de toestroom van de patiënten. Voorlopig doen de huisartsen in Brecht en Zandhoven niet mee.

Door die instanties worden de patiënten geholpen. Om het risico op besmetting in een gezamenlijke wachtzaal te voorkomen, wordt aan patiënten gevraagd om te wachten in hun auto op de parking en voldoende afstand te bewaren. De patiënt dient zich telefonisch aan te melden. Vrijwilligers van het Vlaams Kruis helpen de patiënt naar het controlepunt wanneer de huisarts klaar is. Indien nodig, verwijst de huisarts de patiënt door naar het ziekenhuis, waarnaar vrijwilligers van het Vlaamse Kruis die zullen begeleiden.