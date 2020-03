AZ Sint-Jozef neemt extra voorzorgsmaatregelen tegen coronavirus: “Contacteer eerst uw huisarts” emz

04 maart 2020

13u15 0 Malle Het coronavirus maakt nu ook zijn opmars in ons land. Ook het AZ Sint-Jozef ziekenhuis in Malle merkte afgelopen zondag en maandag een toenemende drukte op de dienst spoedgevallen. “Maar er is geen reden tot paniek”, zegt arts-hygiënist Clara Ceyssens. De zeven onderzochte patiënten testten negatief op het Covid-19-virus.

Sinds midden januari is het ziekenhuis in Malle voorbereid op de komst van het coronavirus. Toen al werden patiënten met specifieke klachten aan de luchtwegen, hoesten en koorts in combinatie met een reisgeschiedenis in de landen waar het virus wijdverspreid is of contact met iemand die in aanraking kwam met het coronavirus, opgeroepen om zich te melden aan het spoedonthaal.

Isolatiekamers

Op woensdagochtend 4 maart bleek dat in België al 23 personen positief getest hebben op het coronavirus. Daarom besloot het AZ Sint-Jozef extra maatregelen te nemen. “Op de dienst spoedgevallen werd een aparte ruimte voorzien voor personen met een vermoeden van Covid-19, zodat een patiënt met een mogelijke besmetting niet in aanraking komt met andere patiënten op spoed, maar toch op een deskundige manier kan worden opgevangen”, zegt Ceyssens.

Daar neemt het verpleegkundig personeel een staal af. Die wordt naar het UZ Leuven gestuurd om te testen. “Meestal mag de patiënt thuis in quarantaine wachten op het resultaat van de stalen. Indien de gezondheid van de patiënt dat niet toelaat, beschikken we over isolatiekamers waar de patiënt in quarantaine kan wachten op het resultaat. Ondertussen wordt hij op een correcte manier verzorgd”, aldus Ceyssens. Tot op heden werden zeven stalen opgenomen bij patiënten in het ziekenhuis. “Er werd echter nog geen positieve uitslag gemeld. We hebben nog geen slachtoffers van het coronavirus moeten opnemen in ons ziekenhuis”, klinkt het.

Als het coronavirus toch zou uitbreken in Malle en de nabije regio, is het AZ Sint-Jozef voorbereid. “Onze artsen en verpleegkundigen passen sowieso standaard beschermingsmaatregelen toe als het gaat over besmettelijke aandoeningen. Daarenboven blijven we de aanbevelingen van overheidsinstanties op de voet volgen aan de hand van onze multidisciplinaire coördinatiecel. We communiceren zowel intern als extern waar nodig”, zegt Ceyssens.

Huisarts

Voorlopig wijdt het AZ Sint-Jozef zich dus ook vooral aan het correct informeren van de patiënten. Dat is ook nodig, omdat het ziekenhuis via verschillende kanalen extra vragen kreeg. Ook merkte het een toenemende drukte op de dienst spoedgevallen op zondag en maandag. “We willen benadrukken dat patiënten eerst hun huisarts moeten contacteren bij een vermoeden van het coronavirus. Naar spoed komen ter geruststelling of voor een screening zonder advies van de huisarts, heeft geen nut. Het zorgt enkel voor extra drukte en langere wachttijden voor andere patiënten.”