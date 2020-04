AZ Sint-Jozef geeft woonzorgcentra praktische tips hoe om te gaan met coronacrisis emz

09 april 2020

09u11 1 Malle Het AZ Sint-Jozef ziekenhuis in Malle heeft in samenwerking met vzw Eerstelijnszone Voorkempen, enkele woonzorgcentra en de huisartsenkringen een draaiboek uitgewerkt om de omgang met de coronacrisis in goede banen te leiden. Met dat hulpmiddel krijgen de woonzorcentra in regio Voorkempen praktische tips.

Op vrijdag 3 april vernam het AZ Sint-Jozef dat enkele woonzorgcentra in de Eerstelijnszone Voorkempen (Malle, Schilde, Zoersel, Zandhoven, Brecht en Wijnegem) kampten met logistieke problemen en personeelstekorten als gevolg van de coronacrisis. Daarop besloot het ziekenhuis in Malle in de bres te springen. “Als ziekenhuis troffen we reeds heel wat voorzorgsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Daarenboven hebben we extra expertise en mankracht ontwikkeld om een deel van onze werking toe te spitsen op het omgaan met en het verzorgen van coronapatiënten. Die kennis wilden we dan ook maar al te graag delen met rusthuizen in onze eerstelijnszone”, verduidelijkt Sophie Sambre, stafmedewerker bij het medische departement van het AZ Sint-Jozef.

Draaiboek

Afgelopen weekend brachten een aantal medewerkers een bezoek aan een van de woonzorgcentrum. “Daarbij werden specifieke vragen en problemen in kaart gebracht. Vervolgens heeft het AZ Sint-Jozef in samenwerking met haar specialisten, vzw Eerstelijnszone Voorkempen onder leiding van voorzitter Vicky Van Camp, de coördinerende raadgevende artsen (CRA) van de woonzorgcentra en de huisartsenkringen een draaiboek opgesteld”, vervolgt Sambre.

Het draaiboek bestaat uit drie pijlers. De connecties en kennis van de Eerstelijnszone Voorkempen en het AZ Sint-Jozef in Malle worden gebundeld in praktische tips voor de woonzorgcentra. Die kunnen die raad gebruiken en kneden naar eigen huis. Daarnaast gaan experten van het ziekenhuis langs bij de woonzorgcentra. Zij delen hun kennis op vlak van infectiebeheersing, preventie, organisatie, verpleging... Een laatste pijler bestaat erin dat woonzorgcentra op praktijkbezoek kunnen komen bij het ziekenhuis. Ieder woonzorgcentrum kan een medewerker afvaardigen volgens het principe ‘teach the teacher’. Hij draait enkele uren mee op de corona-afdeling. Daarbij maakt hij de aanpak eigen.

Afgelopen dinsdag werd dat draaiboek getoetst op haar bruikbaarheid in een ander woonzorgcentrum. De betrokkenen beschouwden het als een grote meerwaarde. “Dit is eindelijk een zeer praktisch gerichte lijn. Die is meer waard dan eender welk uitgeschreven noodplan”, aldus de directeur van het woonzorgcentrum. Het AZ Sint-Jozef zal het draaiboek delen met alle woonzorgcentra in de regio, het Zorgnet-Icuro en andere eerstelijnszones.