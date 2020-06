Asbestplaten gedumpt in beek aan bos: “Dit is echt crimineel” emz

05 juni 2020

11u45 9 Malle De Bijzondere Veldwachter Joop Vrijhoeven heeft vrijdagochtend een lading asbestplaten aangetroffen in een beek aan de bosrand van Domein Heihuyzen op de Spuydreef in Oostmalle. Hij diende klacht in bij de Lokale Politie Voorkempen. “De daders steken zo gif in de grond. Dit doe je niet in de natuur”, zucht hij.

Door de coronacrisis kunnen de inwoners van de gemeente Malle nog steeds niet terecht bij het recyclagepark voor het afleveren van asbest. “Het veiligheids- en beschermingsmateriaal dat nodig is voor een veilige afbraak en verwijdering van asbest blijft nog steeds voorbehouden voor de zorgsector. Ook de inzameling van asbest aan huis blijft om die reden tijdelijk niet mogelijk”, zegt de verantwoordelijke voor de recyclageparken IGEAN op donderdag 4 juni.

Verstrekkende gevolgen

Die noodzakelijke maatregel leidde afgelopen nacht tot sluikstort. Een ongeduldige dumpte een hele hoop asbestplaten in de beek aan Domein Heihuyzen. “Waarschijnlijk gebeurde het tussen 11 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s morgens. We denken dat iemand met een aanhangwagen achteruit is gereden en ze erin gekieperd heeft. We hebben al veel meegemaakt: van een pallet folders tot een vrachtwagen steenpuin. Meestal beperkt het zich tot grofvuil of bouwmaterialen. Maar gesluikstort asbest is de eerste keer hier”, vertelt Joop, die als Bijzondere Veldwachter toezicht houdt over het bosdomein.

Aangezien de beek langs een openbare weg ligt, zal de gemeente het afval komen opruimen. De Bijzondere Veldwachter en zijn collega’s ter plaatse zijn erg verontwaardigd. “Dit is echt triest. Als je dit laat liggen, kan het in het grondwater terechtkomen. Met alle gevolgen van dien. Asbest is als kankerverwekkende, giftige stof slecht voor iedereen. Dit is echt werk van criminelen”, besluit Joop.

Wie meer informatie heeft over de sluikstort, kan contact opnemen met Bijzondere Veldwachter Joop Vrijhoeven op het nummer 0495/25.19.57 of met de Lokale Politie Voorkempen via 03 210 40 00.