Allemalle of toch Malse Courant? Inwoners beslissen of gemeentemagazine na 20 jaar nieuwe naam krijgt

25 februari 2020

10u51 0 Malle De gemeente Malle heeft zijn infoblad vernieuwd. Na twintig jaar ondergaat het gemeentemagazine zowel visueel als inhoudelijk een complete metamorfose. De gemeente laat de keuze aan haar inwoners of ze de naam ‘Malse Courant’ behouden, of het gemeentemagazine zullen herdopen tot ‘Allemalle’.

Deze week krijgen de inwoners van de gemeente Malle een volledig vernieuwd gemeentelijk infoblad in de brievenbus. Het gemeentemagazine van maart ziet er helemaal anders uit dan de edities van de voorbije jaren. “Met een frisse lay-out in de nieuwe huisstijl en met een afwisseling van informatieve berichten en boeiende verhalen evolueren we naar een modern infoblad voor én door de Mallenaar”, zegt communicatieschepen Dries Van Dyck (DBM).

Met het infoblad wil het gemeentebestuur de inwoners van Malle niet alleen informeren over het reilen en zeilen binnen de gemeente. Ook worden de inwoners meer betrokken. “We laten vanaf nu ook geregeld inwoners van ons dorp aan het woord: sporters, vrijwilligers of Mallenaren met een speciale verdienste voor onze gemeente: ook hun verhaal zal in ons infoblad te lezen zijn”, verduidelijkt burgemeester Harry Hendrickx (DBM).

Korter op de bal spelen

Het infoblad zal niet langer tweemaandelijks, maar maandelijks in elke Malse brievenbus vallen. Op die manier wil het gemeentebestuur nog korter op de bal spelen en nog meer informatie op maat aanbieden. Ook het vrijetijdsaanbod zal een vaste plaats krijgen in het infoblad, wat voordien niet het geval was.

Mogelijk zal het gemeentemagazine niet alleen op vlak van inhoud en vorm veranderen. Het gemeentebestuur laat de keuze aan de Mallenaar of de naam ‘De Malse Courant’ behouden blijft. De inwoners van de gemeente kunnen er ook voor opteren het infoblad te laten herdopen tot ‘Allemalle’. Deze woordspeling en samentrekking van ‘allemaal’ enerzijds en ‘Malle’ anderzijds verwijst naar het samenhorigheidsgevoel dat het gemeentebestuur met het infoblad wil aanwakkeren bij zijn inwoners.

De inwoners van Malle kunnen via het gloednieuw participatieplatform hun voorkeur aanduiden tot dinsdag 10 maart. Stemmen via www.denkmeemalle.be/nl.