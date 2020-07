Alexandra woont in Westmalle, maar werkt in Breda: “14 dagen quarantaine voor een uur werk, dat gaat niet” Robyn van Gorsel

30 juli 2020

19u06 1 Malle Vanwege het snel stijgende aantal coronabesmettingen in ons land heeft de Nederlandse overheid code oranje ingesteld voor de hele provincie Antwerpen. De Nederlandse Alexandra Bos woont samen met haar dochter (1) en man in Westmalle (Malle), maar werkt in de stad Breda (Noord-Brabant). “Hoe het nu verder gaat, weet ik niet.”

De Nederlandse Alexandra Bos woont samen met haar gezin in Westmalle, twintig minuten ten zuiden van de grens. “We zijn dinsdagavond teruggekomen van een familievakantie naar Griekenland. Daar heb ik het nieuws wel gevolgd. Zo las ik dat je alleen in de drukke winkelstraten een masker op moet, niet in het dorp waar wij wonen. Vandaag begreep ik van mijn buurvrouw echter dat dat overal wél moet. Erg verwarrend”, licht Alexandra toe.

Thuisquarantaine

Alexandra woont al meer dan een jaar met haar gezin in Westmalle, maar werkt in Breda. Ze moet dus wekelijks de grens over. De Nederlandse overheid wil nu dat bezoekers uit België veertien dagen in quarantaine gaan bij aankomst in Nederland. Hoe dat zit met grenswerkers, is nog niet bekend. “Vanaf maart werken we al thuis, maar ik moet mijn klanten in Nederland soms wel op kantoor spreken. Alleen nu heb ik geen idee hoe dat verder gaat. Als ik straks twee weken in quarantaine moet voor een uur werk, dan kom ik natuurlijk nergens.”

Doordat Alexandra over de grens werkt, kreeg ze tijdens de sluiting van de grenzen in maart een werkgeversverklaring. Hiermee mocht ze alsnog naar Nederland heen en weer reizen. “Mensen hebben elkaar daardoor maanden niet kunnen zien. Ik ben zo blij dat ik dat wel kon. De kinderopvang was ook dicht, waardoor ik afhankelijk was van mijn moeder (die in Nederland woont, red.). Als zij niet had kunnen oppassen, kon ik niet werken. Ik ben toen een keer tegengehouden door de politie met de vraag waarom ik mijn kind meenam. Ik kan een baby van tien maanden toch niet thuislaten? Nu zijn de grenzen nog open, maar begreep ik van een Nederlandse vriendin die in Antwerpen werkt dat ze alsnog van de weg werd gehaald met de vraag wat ze er deed.”

Ik heb nauwelijks sociale contacten in België De Nederlandse Alexandra Bos uit Westmalle

“Mijn ouders en zus zijn mijn bubbel. Dat is al de hele coronatijd zo. Ik heb nauwelijks sociale contacten in België. Ik maak eens een praatje met de buurvrouw, maar mijn sociale leven speelt zich af in Nederland. Ik kies hen als mijn bubbel, dus vanuit Belgisch oogpunt kan ik ze gelukkig blijven zien. Hoe het verder gaat, weet ik niet, maar ik hoop dat alles snel duidelijker wordt.”

