Aftellen naar Slag van Wuustwezel: “Nog één keer alles geven, maar dan voor vooral voor ons goed doel, het Kinderkankerfonds. Ron Van Dijck leidt zelf aan beenmergkanker en voelt dat ziekte weer opkomt Toon Verheijen

17 september 2019

13u02 8 Malle Het is aftellen geblazen voor de grote herdenking van de Slag van Wuustwezel uit 1814. En het wordt een spektakel van ruim 500 re-enactors, 25 paarden en tien kanonnen. Ruim drieduizend kaarten zijn er al verkocht en daarmee komt de organisatie uit haar kosten. Maar voor mede-organisator Ron Van Dijck speelt er onderhuids nog een veel groter belang mee. “Ik wil zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Kinderkankerfonds. Ik voel dat mijn ziekte terugkomt en daarom vind ik het zo belangrijk.”

Ron Van Dijck was altijd al gepassioneerd door geschiedenis, maar na een bezoek in 2003 aan Waterloo kreeg hij de microbe te pakken. En dan vooral de geschiedenis rond Napoleon. Ron werd een gepassioneerd re-enactor, figuranten die de oorlog van toen terug tot leven brengen. Maar het bleef niet bij het beleven van zijn passie. Hij was mee de drijvende kracht achter grootschalige evenementen in Malle en Hoogstraten en zelfs in Waterloo ook. En nu dus achter de Slag van Wuustwezel. Maar het is zwaar. Ron lijdt aan de ziekte van Kahler, een relatief zeldzame aandoening van beenmergkanker. “Ik heb nooit met mijn ziekte te koop gelopen. Ik wilde dat niet. Maar nu wel. Iedereen mag het weten. Niet om mezelf in de kijker te zetten, want dat is het laatste dat ik wil. Maar wel omdat ik met dit evenement geen cent wil verdienen. Alles wat we overhouden gaat naar ons goed doel: het Kinderkankerfonds. En wel voor één missie die ik mezelf heb eigen gemaakt: elk kind verdient het om geschiedenis te kunnen schrijven. Maar om dat te kunnen moet je eerst een leven kunnen opbouwen. Met onze steun voor het KKF hopen we ons steentje te kunnen bijdragen.”

Diagnose

Ron kreeg de diagnose van beenmergkanker in februari 2011. De gemiddelde levensverwachting is dan negen jaar. Dat betekent dat Ron in februari volgend jaar op dat gemiddelde komt. “Ik voel dat stilaan ook de ziekte terugkomt”, vertelt hij. “De symptomen van negen jaar geleden beginnen stilaan terug op de duiken. Ik merk dat mijn lichaam harder en harder moet vechten. Als het terugkomt, weet ik dat de kansen fifty-fifty zijn. Al weet ik dat ik een duizendste geluk heb dat ik een broer heb die in aanmerking komt voor stamceldonatie. Maar ook dat is niet zomaar vanzelfsprekend. Niet voor mij, maar zeker ook niet voor hem.” Ron heeft wel leren leven met zijn ziekte. “Kanker is zwaar. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je naasten. Zij dragen het ook mee. Maar ik wil alle lotgenoten een hart onder de riem steken: probeer te vechten. Probeer je leven toch nog in handen te nemen. Ga voor wat je nog wil doen. Je kan echt nog dingen doen. Dingen verwezenlijken. Mijn passie is ook het gene wat me heeft rechtgehouden al die jaren.

Solidariteit

Wat Ron vooral ontroert is de enorme solidariteit die hij voelt. Ook van re-enactors uit het buitenland. Zoals een Duitsers die amper financiële middelen heeft, maar hem onlangs 100 euro toestopte. “Dat is voor het KKF”, vertelde hij me. “Of enkele sponsors die bij hen of in de familie een zwaar verdict te horen kregen. Of andere vrijwilligers die dingen willen verkopen om geld voor ons goed doel in te zamelen. Of de e-mail die ik kreeg van iemand wiens jongste zoon het verdict leukemie te horen krijg. Hij vroeg me letterlijk: ga ervoor Ron. Wel, daarvoor wil ik het doen. Die immense solidariteit. Ik ben er door ontroerd geraakt. Binnenkort start de Warmste Week van Studio Brussel, weet je, die Warmste Week die is al gestart met deze herdenking van de Slag van Wuustwezel. Echt waar, ik ben moe. Heel moe. Maar met het einddoel voor ogen blijf ik gaan met steun van alle vrijwilligers. Ik wil op het einde van de rit niet overblijven met een cheque van 1.000 euro. Ik hoop echt nog één keer een héél mooi bedrag te kunnen verzamelen.”

Slag van Wuustwezel

De Belgisch-Nederlandse grens was in januari 1814 het strijdtoneel voor een hevige oorlog tussen de troepen van Napoleon en de geallieerde landen. Napoleon had enkele zware nederlagen geleden en moest zich meer en meer terugtrekken. Op 11 januari 1814 ondervonden de bewoners van Hoogstraten, Meer, Minderhout, Loenhout en Wuustwezel, maar ook Kalmthout, Essen, Brasschaat, Kapellen en Ekeren aan den lijve wat de oorlog betekende. In Hoogstraten en omgeving woedt een regelrechte veldslag. Daarbij kwam het toch tot zwaardere gevechten in Wuustwezel, Braken en Loenhout, waar de Fransen zich goed verschanst hadden nabij de Bredabaan en omgeving. De veldslag zal zowel op zaterdag 28 als zondag 29 september plaatsvinden in de namiddag. Tickets kosten 6 euro in voorverkoop en 9 euro aan de kassa. Kinderen onder de zes jaar mogen gratis binnen. Tussen 6 en 12 jaar betalen kinderen 3 euro in voorverkoop en 5 euro aan de kassa.

http://www.slagvanwuustwezel1814.be