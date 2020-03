Adviesraad voor personen met een beperking op zoek naar vers bloed emz

02 maart 2020

12u11 1 Malle De adviesraad voor personen met een beperking pakt op donderdag 7 mei voor het eerst uit met een zorgcafé. Op die gelegenheid hoopt het orgaan nieuwelingen te mogen verwelkomen om mee na te denken over de toekomst van die adviesraad en te brainstormen over zorg.

Momenteel telt de adviesraad een aantal erg gedreven en enthousiaste leden. Het adviserend orgaan wil zich blijven inzetten voor mensen met een beperking én zich daarnaast focussen op zorg in de bredere zin van het woord. Daarom zijn de huidige leden nu op zoek naar vers bloed om mee hun steentje bij te dragen aan het zorgbeleid van de gemeente.

Het zorgcafé vindt plaats op donderdag 7 mei om 19 uur 30 in de cafetaria van De Ring (Blijkerijstraat 71, Westmalle). Meer informatie via Frederik de Baets, telefonisch via 03 312 49 61 of per mail via frederik.debaets@malle.be.