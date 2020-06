Actiegroep Windstil verzamelt meer dan 4.500 bezwaarschriften tegen vier windturbines emz

04 juni 2020

15u19 0 Malle De actiegroep Windstil heeft 4.544 bezwaarschriften overhandigd aan de gemeenten Malle en Zoersel. Op die manier protesteren de inwoners fel tegen de komst van de vier windturbines op en rond het industriegebied De Schaaf-Delften op de grens van die twee gemeenten. “We zijn heel fier op dit resultaat. Het is een mooi staaltje van solidariteit tussen Oostmalle, Westmalle en Zoersel”, klinkt het bij Windstil.

Op vrijdag loopt het openbaar onderzoek naar de vier windturbines af. Daarvan zouden er volgens de plannen van de drie initiatiefnemers Fingo, Tri (ETAP Lighting) en Fingo en energiespecialist Encon drie komen op grondgebied Malle en één op grondgebied Zoersel. Al sinds de bekendmaking van de plannen in oktober 2018 verzet Windstil zich daartegen.

Tijdens het openbaar onderzoek riep de burgerbeweging de inwoners van de gemeente Zoersel, Oostmalle en Westmalle op om bezwaar aan te tekenen. Dat werd twee weken geleden kracht bijgezet door banners in de verschillende dorpskernen. Volgens Windstil komen de windturbines immers te dicht bij de dorpskernen en zorgt het voor visuele vervuiling.

Géén draagvlak

De afgelopen weken slaagde Windstil erin om meer dan 4.500 bezwaarschriften te verzamelen. Die van de inwoners van Zoersel werden woensdag binnengebracht in Zoersel, die voor Malle donderdag. Dat was meer dan het actiecomité verwacht had. “En dat tijdens deze moeilijke coronaperiode. Anders hadden we nog meer bezwaarschriften behaald. Het inkijken van het dossier, het organiseren van de bezwaarschriften, het bereiken en het informeren van de burgers... Het vergde veel inspanningen in deze COVID-19-crisis. Gelukkig konden we rekenen op vele helpende handen van vrijwillige burgers”, klinkt het. Daarnaast zijn er bezwaarschriften rechtstreeks bezorgd aan de gemeenten, aangetekend opgestuurd of digitaal ingediend via het omgevingsloket.

Te laag rendement

Volgens Windstil is dit een duidelijk signaal naar de investeerders toe dat er geen draagvlak is voor het windturbineproject in Malle en Zoersel: de inplanting nabij is onaanvaardbaar. Op die plaatsing te nabij woonzones reageerde de initiatiefnemers vorige week reeds: “Als projecten die ruimschoots aan alle eisen voldoen zoals op ons industriegebied, niet kunnen doorgaan, dan zullen we onze klimaatdoelstellingen gewoon niet kunnen halen”, zei Gert Van Cauwenbergh, gedelegeerd bestuurder van Fingo.

Windstil beseft dat groene energie van belang zal zijn in de toekomst. Volgens de burgerbeweging laat het huidige beleid echter toe windturbines te plaatsen in dichtbevolkte gebieden en op locaties met een slecht windklimaat. “Dat resulteert in veel te lage rendementen. Weinig rendabele windturbines gaan ons niet helpen om de klimaatdoelstellingen te halen. De grote uitdaging bestaat erin de juiste technologie op de juiste plaats. Een weldoordacht inplantingsbeleid is van essentieel belang voor Vlaanderen, waarbij rekening wordt gehouden met aanvaardbare minimumafstanden en het behoud van een gezonde leefomgeving voor de burgers.”