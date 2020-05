Actiegroep Windstil plaatst banners in dorpskernen om strijd tegen vier windmolens kracht bij te zetten emz

22 mei 2020

18u07 2 Malle De De actiegroep Windstil heeft in de dorpskern van Westmalle verschillende banners geplaatst met simulatiefoto’s van het windturbineproject. Op die manier wil de burgerorganisatie zich verzetten tegen de vier windmolens die de drie privébedrijven Fingo, Mintjens Group en Tri nv plannen te plaatsen op en rond het industriegebied op de grens van Malle en Zoersel. Windstil hoopt nog zoveel mogelijk bezwaarschriften binnen te krijgen tegen het einde van het openbaar onderzoek op 5 juni . “De omwonenden moeten beseffen wat voor visuele vervuiling de windmolens met zich mee zullen brengen”, zegt woordvoerder Lieve Decorte.

Sinds de opstart van het openbaar onderzoek naar de vier windmolens op donderdag 7 mei roept actiecomité Windstil op om bezwaar in te dienen. “We zijn niet tegen windturbines, maar wel nabij woonwijken”, klinkt het. Nu komt de burgergroep met een eindoffensief. Het actiecomité plaatste de voorbije dagen banners in de dorpskern van Westmalle. Ook in Oostmalle en Zoersel komen er nog. “Ook al zal de impact op Westmalle het grootst zijn, toch heerst daar ook vrees voor de windmolens. Die op het grondgebied van Zoersel staat bijvoorbeeld vlak bij het voetbalveld van KFCE Zoersel. De windturbine zou komen op driehonderd meter van de huizen in woonwijk Kievitheide”, zegt Yvan Vandeplassche uit Zoersel.

Precedent

Op die banners geeft Windstil een simulatie van de windmolens in de woonwijk weer. “Die van Encon zijn niet waarheidsgetrouw: de windturbines zijn te klein en schuin weergegeven. De onze zijn echter op schaal gemaakt. Op die manier willen we laten zien wat er echt gaande is”, klinkt het. Volgens comitélid Hugo Degroote uit Oostmalle begint het stilaan door te sijpelen wat er mogelijk op komst is. “Met de banners willen we iedereen extra sensibiliseren”, zegt hij.

Volgens omwonenden leven industrie en woonwijk nu in harmonie met elkaar, maar zal dat door de windturbines veranderen. Bovendien meent Windstil dat de komst van de vier windmolens een precedent zou scheppen. “Op het plannetje van Encon staan nog locaties aangegeven voor twee andere windturbines. Daarvan zou eentje op 250 meter van middelbare school Maris Stella komen. Dat is niet voor dit dossier, maar zou wel een opvolgtraject kunnen zijn”, zegt Decorte.