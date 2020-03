Abdij der Trappisten op zoek naar nieuwe uitbater foodtruck emz

06 maart 2020

15u11 1 Malle Voor wie graag trappist van Westmalle drinkt, kan een droom realiteit worden: de Westmalle Trappist Bar is op zoek naar een nieuwe uitbater. De Abdij der Trappisten van Westmalle wil het aanbod van zijn foodtruck overigens uitbreiden met meer snacks.

Sinds drie jaar beschikt de Abdij der Trappisten in Westmalle over een eigen foodtruck. Die was de laatste jaren te vinden op allerlei evenementen in de omgeving zoals Muziek aan het Kasteel in Oostmalle. Na de tapwagen drie jaar lang uitgebaat te houden, stopt Bart Engelen uit Sint-Job ermee. Daarom is de Westmalse Abdij op zoek naar een nieuwe uitbater. De foodtruck had onder meer Westmalle Dubbel en Tripel, maar ook trappistenkaas en croque-monsieurs in zijn aanbod. Nu wil de Trappistenabdij eventueel frietjes met stoofvlees op basis van trappist en kaaskroketten met trappistenkaas toevoegen aan het gamma van de foodtruck.