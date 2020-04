Aanvraag omgevingsvergunning windturbines industrieterrein is ingediend: actiecomité maakt zich klaar tegenwind te geven emz

21 april 2020

20u17 0 Malle Energiespecialist Encon heeft bij de provincie een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor vier windturbines aan het industrieterrein op de grens van Malle en Zoersel. Momenteel moeten de initiatief nemende bedrijven Mintjens, Tri NV en Fingo samen met Encon nog afwachten of het dossier volledig en ontvankelijk verklaard wordt. Pas dan beginnen de gemeenten met een openbaar onderzoek. Het actiecomité Windstil heeft de lokale burgers de voorbije dagen via Facebook en met flyers opgeroepen zich klaar te houden om bezwaar in te dienen.

Eind oktober 2018 kondigden Mintjens, Tri NV en Fingo op een infosessie aan dat ze drie windturbines op het grondgebied van Malle en één op het grondgebied van Zoersel zouden willen plaatsen. Dat zorgde voor heel wat commotie onder de omwonenden, wat leidde tot de oprichting van het actiecomité Windstil. Ook de infomarkt van 10 maart 2020, waarop Encon de resultaten van verschillende studies toelichtte, kon de gemoederen niet bedaren. Het burgerplatform overhandigde op die gelegenheid een document met meer dan honderd vragen en bezorgdheden. Het studiebureau Encon beloofde die opmerkingen te analyseren en mee te nemen in hun aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Toegevingen

Die aanvraag diende Encon op 31 maart zoals gepland in bij de provincie Antwerpen, die uiteindelijk zal bepalen of de drie Malse bedrijven al dan niet toestemming zullen krijgen voor de vier windturbines. Volgens projectleider Roel Locus van Encon is de feedback van het infomoment daarin nog verwerkt. “Zo hebben we toegevoegd dat er geen slagschaduw mag vallen op het Maris Stella Instituut tijdens de schooluren.”

Daarenboven zegt Locus dat een aantal toegevende maatregelen verder gaan dan wettelijk verplicht is. “Op zondag en in schoolvakanties met uitzondering van de zomervakantie zal er geen slagschaduw zijn. We zullen extra geluidsmetingen uitvoeren. Aandeelhouder worden van het windturbineproject is via een burgercoöperatie mogelijk: die zal enkel beschikbaar gesteld worden voor de inwoners van Malle en Zoersel om het lokaal karakter te versterken. Dat is een uniek gegeven in Vlaanderen. De extra opbrengsten van de coöperatie zullen bovendien in een fonds gaan dat duurzame projecten in Malle en Zoersel zal ondersteunen.

In de periode van 30 dagen na 31 maart moet de provincie het dossier volledig en ontvankelijk verklaren. Pas als dat gebeurd is, is het aan de gemeentes om binnen de tien dagen een openbaar onderzoek te starten en daarover te communiceren. Daarna volgt er een openbaar onderzoek van dertig dagen waarin burgers en verenigingen de kans krijgen om bezwaar aan te tekenen.

Bezwaar

Hoewel het openbaar onderzoek nog niet van start gegaan is, houdt het burgerplatform Windstil zich klaar om bezwaarschriften in te dienen. “Het dossier ingediend door Encon staat ver van de beoogde bijdrage aan een betere, duurzame wereld. Windstil is niet tegen windturbines, maar wel als die zich nabij woonzones bevinden. We rekenen op grote steun van bewoners in de betrokken gemeentes.”

Verder is Windstil niet te spreken over het feit dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning gebeurd is in volle coronacrisis. “Deze timing getuigt van absoluut geen respect ten aanzien van de bewoners van Malle en Zoersel. De coronamaatregelen laten geen ruimte aan de bewoners zich te kunnen verplaatsen of om in overleg bezwaren te uiten.”

Die argumentatie pareert Locus. “De overheid heeft ons steeds gegarandeerd dat de indiening van vergunningsaanvragen niet uitgesteld moest worden door het coronavirus. We hebben alle nodige instanties op de hoogte gebracht van de indiening van het project. Er waren geen problemen om dit dossier op 31 maart in te dienen. Het bekijken van het dossier op het gemeentehuis geldt volgens Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir als een ‘essentiële verplaatsing’. Er kan daarnaast sowieso niet meer dan één iemand tegelijk het dossier doornemen. Het overgrote deel kan online gebeuren. Een belangrijk aspect van het openbaar onderzoek is de infovergadering. Die is echter al gebeurd voor het indienen van het dossier om iedereen nog beter te kunnen informeren en ook nog rekening te houden met de feedback”, besluit de projectleider.