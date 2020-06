65 kleutertjes keren enthousiast terug naar basisschool ‘t Park: “Nu zie ik alle kindjes van mijn klas eindelijk weer” emz

04 juni 2020

14u37 2 Malle De kleutertjes van GO! basisschool ‘t Park in Oostmalle keerden donderdag terug naar school. De kleuters arriveren vol goede moed aan de schoolpoort. “Ik had deze morgen toch kriebeltjes in de buik, omdat ik opnieuw naar school kon. Nu kan ik opnieuw met mijn vriendjes spelen”, zegt Sophie (5) uit de tweede kleuterklas.

Terwijl de meeste kleuterscholen op dinsdag opnieuw hun leerlingen verwelkomden, stelde basisschool ‘t Park dat nog uit tot donderdag. “De Raad van Bestuur heeft pas op 28 mei besloten dat we opnieuw zouden openen. We wilden ons liever voorbereiden. Daarnaast hoopten we dat de schoolbus opnieuw zou kunnen rijden. Dat is jammer genoeg nog niet het geval”, vertelt directrice Emmanuela Vervoort.

Van de 80 kleuters blijven er 15 afwezig. “Waarschijnlijk heeft dat met het vervoer te maken. Al hebben we de laatste dagen toch nog heel wat ouders moeten overtuigen. We zullen de ouders van de afwezigen deze week nog bellen. Als de kinderen uit angst thuisgehouden worden, gaan we die vrees er toch proberen uit te krijgen”, zegt Vervoort.

Vikingboot

De kleuters zullen vier dagen per week naar school gaan. Enkel woensdag hoeven ze niet aanwezig te zijn. Die dag wordt extra gebruikt om te poetsen. De kinderen worden opgedeeld in vier verschillende bubbels. Ze kunnen op verschillende tijdstippen buiten spelen. De komende dagen wordt voornamelijk ingezet op het welbevinden. Daarna zal de leerstof van het thuisonderwijs op speelse wijze herhaald worden.

De grootste verrassing voor de kleuters bij de terugkeer naar de school is toch wel de Vikingboot, het speeltuig in de zandbak dat tijdens de coronacrisis geplaatst werd. “Onze kinderen kunnen die vandaag in primeur uittesten!”, vertelt juf Els. En dat deden ze met veel plezier.