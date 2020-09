60 middenstanders kunnen extra prijs uitreiken met zomeractie: gemeente schenkt horecabon van 25 euro emz

03 september 2020

17u54 0 Malle Tussen 15 juni en 15 augustus sloegen middenstandsverenigingen van Oost- en Westmalle voor het eerst de handen in elkaar voor hun zomeractie . Dankzij de gemeente kunnen de zestig deelnemende zaken in Malle dit jaar naast hun reguliere prijzen ook nog eens een horecabon van 25 euro uitreiken. “Zo kan elke zaak een extra persoon gelukkig maken en geven we onze lokale horecazaken een duwtje in de rug: het recept voor een geslaagde zomeractie!”, aldus schepen voor Lokale Economie Dries Van Dyck (DBM).

Voor de gemeente Malle stond de zomer toch ook wel in teken van de lokale middenstand. De gemeente Malle organiseerde daarbij de actie #ikkoopinMalle. De middenstandsverenigingen in Oostmalle en Westmalle zorgden voor een totale prijzenpot van 19.500 euro. Vanaf een bepaald bedrag kreeg de koper een deelnameformulier. Die ingevulde formulieren konden tot en met zaterdag 15 augustus in een doos bij de handelaars gestopt worden.

Samen sterk

Die actie is niet nieuw, maar werd tot vorig jaar enkel door Middenstand Oostmalle georganiseerd. Nu ging die middenstandsvereniging een samenwerking aan met Middenstand Westmalle. “Veel lokale handelaars hebben de afgelopen maanden zwarte sneeuw gezien. Daarom is het belangrijker dan ooit dat we samenwerken. We willen klanten ervan overtuigen dat het fijn winkelen en vertoeven is in Malle”, zegt Philippe Niesz, voorzitter van Middenstand Oostmalle.

Dat stemt schepen Dries Van Dyck tevreden. “We zijn blij dat de twee middenstandsverenigingen elkaar ook in deze uitzonderlijke tijden gevonden hebben voor een zomeractie. Meer dan ooit is het belangrijk dat we lokale handelaars in de kijker zetten en elkaar steunen. Deze actie is dan ook de perfecte aanvulling op onze campagne ‘Ik koop in Malle’.”

Zestig horecabons

De gemeente ondersteunde die actie dan ook op vlak van communicatie, onder andere met LED-schermen die in de zomerperiode in de twee dorpskernen zijn geplaatst. En het bestuur van Malle geeft de actie nog een duwtje in de rug. Normaal gezien reikt elke deelnemende zaak drie prijzen ter waarde van 100 euro uit, maar dit jaar kon elke zaak een extra prijs voorzien: namelijk een horecabon van 25 euro. Wie uitgeloot wordt, zal een telefoontje krijgen en bij de desbetreffende zaak de horecabon komen ophalen.