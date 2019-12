548.000 keer bedankt, beste lezers uit Malle! emz

31 december 2019

13u04 0 Malle Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebben de lezers uit Malle flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over Malle zijn meer dan 548.000 keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

Het meest gelezen artikel ging over de 15-jarige P. uit Westmalle die op 13 december vermist was. Child Focus verspreidde een opsporingsbericht en de dag erop was hij opnieuw veilig thuis. Uiteraard ging ook het wereldrecord van Luc Dries van Friteria Estrella het hele land rond: hij bakte maar liefst 126 uur en 15 minuten ononderbroken Belgische, goudbruine frietjes.

Andere populaire artikels brachten een traan op het gezicht, zoals de uitvaart van Inge Casteleyn in The Missing Link. De neergeschoten papegaai Rambo beroerde ook in 2019 nog de gemoederen.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.