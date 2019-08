35.000 bezoekers braden, puffen én genieten op 17de Fly-in Sander Bral

25 augustus 2019

12u54 0 Malle Ondanks de brandende hitte op de heide van Aero Paraclub der Kempen in Oostmalle kwamen er dit weekend tot vierhonderd vliegtuigen en 35.000 bezoekers richting de jaarlijkse Fly-in. “Het wordt elk jaar opnieuw voelbaar warmer en warmer. Daar gaan we de volgende editie beter op moeten inspelen.”

De hitte op Heihuizen is stilletjes aan een te duchten tegenstander geworden op de jaarlijkse Fly-in van Aero Paraclub der Kempen. Maar het is niet dat er daardoor minder vliegtuighouders richting de meeting kwamen. “Integendeel, eigenlijk mogen we nog blij zijn met die hitte”, zegt Pascal Kempenaers van de organiserende vliegclub. “De vorige twee Fly-ins zijn letterlijk in het water gevallen door de regen. Helder weer en windstilte zijn de beste factoren voor ons evenement. Daarom dat we ook een recordaantal vliegtuigen hebben gelokt.”

“De keerzijde is de warmte natuurlijk. Je moet weten dat het op de heide nog eens drie graden warmer is dan de voorspelde temperatuur”, benadrukt Pascal. “Op een bepaald moment werd er 44°C gemeten in de zon. Gelukkig hebben we trouwe bezoekers. Op zaterdag komt het grote publiek traditioneel iets later opdagen maar op zondag is het hier vanaf ’s ochtends al volle bak. Mensen maken er echt een familiedag van. Hitte of niet.”

De organisatie voorzag door de voorspelde temperaturen in allerijl nog parasols en shelters om schaduw te bieden aan de bezoekers. “Maar dat is naar ons inzien niet genoeg. We voelen de temperaturen elk jaar stijgen bij onze Fly-in. We gaan in de toekomst goed moeten nadenken hoe we daarmee kunnen omgaan.”

Luchtdopen

Naast wat gezweet en gepuf op de heide, was er dit weekend weinig te merken van overdreven hitte op de Fly-in. De pret voor liefhebbers en dagtrippers ging onverstoord verder. Bezoekers snuisterden door collecties oldtimer vliegtuigen en auto’s en genoten van de oorlogsre-enactors van de twee wereldoorlogen en Vietnam. Verder werden er ook ritjes aangeboden in oldtimers en luchtdopen gegeven in zowel vliegtuigen als helikopters. “Zoals elk jaar, aan de lopende band”, lacht Pascal.

Fotografie

“Zo’n luchtdoop is niks voor mij”, zegt bezoeker Leo (72) uit het Waaslandse Kieldrecht. “Ik heb zelfs nog nooit in een commercieel vliegtuig gezeten. Ironisch wel, want ik ben al meer dan dertig jaar met vliegtoestellen bezig. Enkel om ze te fotograferen, wel. Mijn vrouw waarschuwde me dat het te warm was om helemaal richting Malle te reizen om gewoon enkele foto’s te nemen, maar het oorlogsvliegtuig Desert Fury wilde ik toch nog eens een keertje in het echt zien om de perfecte foto, in dit zonlicht, te nemen. Enerzijds was mijn vrouw bezorgd om mijn gezondheid, maar anderzijds is ze vast wel blij dat ik een dagje het huis uit ben”, lacht Leo.

De volgende Fly-in van Aero Paraclub der Kempen vindt plaats op 22 en 23 augustus.