2019 bracht AZ Sint-Jozef 651 kinderen: Julie en Lou waren populairste namen emz

02 januari 2020

17u19 1 Malle Voor de kraamafdeling van het AZ Sint-Jozef Ziekenhuis in Malle betekende 2019 opnieuw een vruchtbaar jaar: 651 kinderen zagen het levenslicht. Van de 344 jongetjes kregen de meesten de naam Lou, bij de 307 meisjes was Julie het populairst.

Het AZ Sint-Jozef kan terugblikken op een geslaagd 2019. Het ziekenhuis hielp immers bij 652 geboortes. Het mocht 344 jongens en 307 meisjes verwelkomen: “Daaronder waren zes tweelingen”, vertelt Jolijn Adriaensen, medewerkster van de communicatie-afdeling.

Poster

De kraamafdeling van het AZ Sint-Jozef houdt nauwgezet bij hoeveel kinderen er iedere dag geboren worden. Daarvoor maken ze gebruik van een poster. Telkens er een kindje geboren wordt, hangt een medewerker een roos of blauw stickertje op, afhankelijk van of er een meisje of jongen het levenslicht ziet. Vooral dinsdag 29 januari en dinsdag 26 maart waren uitzonderlijke dagen, aangezien op die dagen maar liefst 8 kinderen op de wereld gebracht werden. Over het algemeen waren september en oktober drukke maanden, omdat de kraamafdeling toen respectievelijk 69 en 68 kinderen ter wereld gebracht zag worden. De daarop volgende maanden november en december waren bijgevolg uitzonderlijk rustig met respectievelijk 38 en 40 geboortes.

Lou en Julie

Een aantal namen waren in 2019 erg populair in het AZ Sint-Jozef Malle. Daarbij was Lou de meest gekozen jongensnaam. Floris, Vic, Mathis en Victor vullen de lijst aan. Bij de meisjes was Julie dan weer het meest populair met Lena, Louise, Juliette en Laura in haar wiel. Dat komt maar weinig overeen in vergelijking met de meest gekozen namen in heel Vlaanderen. Daar stonden Arthur en Olivia aan de top. Enkel Vic en Louise staan ook in de Vlaamse top 10.