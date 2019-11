175 grootouders opnieuw achter de schoolbanken in basisschool ‘t Park Ewoud Meeusen

13 november 2019

15u11 0 Malle 170 grootouders zijn woensdag afgezakt naar basisschool ‘t Park in Malle voor het grootouderfeest. Na een mini-ontbijt mochten de grootouders voor het vijfde jaar op rij mee les volgen in de schoolklassen. Op die manier kregen de senioren de uitgelezen kans om kennis te maken met de leefwereld van de 200 leerlingen: “Ik heb zelfs gemerkt dat de grootouders vol interesse zaten te neuzen in de kaften met schoolwerk van hun kleinkind”, zegt zorgcoördinatrice Ann Verhelle lachend.

De grootouders werden om half 10 ontvangen in de refter van de school voor een chocoladebroodje, een croissant en een koffie: “Thuis heb ik geleerd dat wie je ontvangt, je ook mee aan tafel vraagt”, zegt directrice Emmanuela Vervoort. Daarvoor kreeg de school hulp van de ouderwerking en de laatstejaars van het Atheneum, die ondanks de staking van De Lijn toch op school raakten. Daarna zette de school de grootouders aan het werk. In het derde leerjaar van juf Britt De Backker-Peeters helpen de grootouders hun kleinkinderen met hun familiestamboom: “Vaak weten de kinderen niet goed of de tante nu een zus is van de mama of de papa. Daarom is dit een dankbare taak voor de grootouders”, vertelt juf Britt.

Grotere betrokkenheid

Het nieuw concept van grootouderfeest groeide uit een evaluatie van het vroegere algemene toneelgebeuren. Daarbij kregen de grootouders hun kleinkind tijdens hun klasoptreden maar een paar minuutjes te zien: “Door de intense samenwerking in de klas treedt de grootouder in veel nauwer contact met de beleving van zijn kleinkind. Nu weten ze ook wat de kinderen bedoelen als ze vertellen over onze nieuwe ‘toverborden’ ”, verduidelijkt directrice Vervoort.

Dat beamen ook de grootouders van Esmée De Houwer (8). De grootouders van Esmée langs vaderskant, Gerd Spans en Herman De Houwer, wonen het feest al bij sinds dat hun kleindochter in de eerste kleuterklas zit: “Het is heel leuk om dit te mogen meemaken. Ik heb mijn kleinkind zien evolueren van kleuter tot juffrouwke”, vertelt oma Gerd. De grootmoeder van Esmée langs moederskant Noëlla Ghielens heeft een speciale band met de school: “Ik volgde sinds mijn twaalf jaar les aan het Atheneum. Mijn drie kinderen kregen les in ‘t Park. Nu zitten ook twee van mijn kleinkinderen hier op school. Volgend jaar treden nog eens twee kleinkinderen in hun voetsporen”, vertelt Noëlla.

Niet alleen voor de grootouders, maar ook voor de leerkrachten is dit een aangename ervaring: “Ik vind het zelf ook leuk om de grootouders te leren kennen, zeker omdat de kinderen veel over hun familie vertellen. Dankzij het grootouderfeest kom ik meer te weten over de familie achter het kind”, vertelt juf Britt.

Ingetogen afsluiter

De voorbije jaren eindigde de speciale voormiddag met een volksdans en een feestelijke polonaise. Dit jaar sluit het grootouderfeest op een iets ingetogenere wijze af: “Op 25 oktober namen wij afscheid van kleuterjuf Kristel Vertessen. Daarom hebben we er dit jaar voor gekozen om te eindigen met een aantal gedichten, waarvoor we op begrip konden rekenen bij de grootouders”, legt directrice Vervoort uit.

Enorm succes

Maar liefst 175 grootouders woonden de voormiddag bij. In het eerste leerjaar tekenden meer grootouders present dan kinderen: “Zelfs de ouders zijn jaloers dat dit niet voor hen georganiseerd wordt. Maar dat is nu eenmaal het voordeel van grootouder zijn”, zegt directrice Vervoort. Ook volgend jaar verwacht de school een grote toeloop: “We starten dan bij de kleuters met ‘ijsbergrekenen’, een nieuwe rekentechniek waarbij meer gewerkt wordt met concreet materiaal”, verduidelijkt zorgcoördinatrice Verhelle.