140 leerlingen Sint-Jan Berchmanscollege op skireis in Noord-Italië: “Een leuke vakantie zonder paniek rond het coronavirus” emz

26 februari 2020

17u36 0 Malle Momenteel verblijven 140 leerlingen uit het tweede middelbaar van het Sint-Jan Berchmanscollege uit Westmalle voor een skireis in Noord-Italië. Hoewel het land geteisterd wordt door het coronavirus, is er volgens de begeleidende leerkrachten geen reden tot paniek. “We hebben twee keer per dag contact met de reisorganisatie JOSK, die ons op de hoogte houdt van de richtlijnen vanuit België enerzijds en die van de plaatselijke autoriteiten anderzijds”, verduidelijkt hoofdverantwoordelijke en leerkracht lichamelijke opvoeding Kris Mast vanuit Italië.

Woensdagmiddag raakte bekend dat het coronavirus in Italië een twaalfde slachtoffer maakte. Ondertussen kent het Zuid-Europees land al 374 besmettingen. Vooral de Noord-Italiaanse regio’s Lombardije en Veneto zijn zwaar getroffen. Tijdens de krokusvakantie trekken heel wat Belgen naar Noord-Italië op skivakantie. Zo ook 140 leerlingen en 8 leerkrachten van het Sint-Jan Berchmanscollege uit Malle. Zij verblijven sinds zondag in Uttenheim aan het skigebied Kronplatz in Zuid-Tirol, een regio waar één besmettingsgeval bekend is.

Voor de begeleidende leerkrachten van het Sint-Jan Berchmanscollege is JOSK hun directe lijn voor informatie over het coronavirus. “Wij staan in rechtstreekse lijn met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Er is geen negatief reisadvies voor Italië. Wel wordt gevraagd de richtlijnen van de lokale autoriteiten op te volgen. Maar die zijn er voorlopig niet. De besmettingshaard is dan ook op driehonderd kilometer van hier. Als reisorganisatie hebben wij trouwens ook dagelijks contact met het skiresort en de hoteliers. Zij hebben maar één richtlijn: verspreid géén paniek”, zegt Dick Van Dyck, zaakvoerder van JOSK, die momenteel zelf in het Italiaanse skigebied Kronplatz aanwezig is.

Leuke vakantie

Volgens Van Dyck is er voor de skiërs geen enkele reden toe om niet zoals gewoonlijk een fantastische week te beleven. Dat doen de leerlingen en leerkrachten van het Sint-Jan Berchmanscollege dan ook. “We maken er gewoon een leuke vakantie van. We merken wel dat de leerlingen op de hoogte zijn van het coronavirus via het thuisfront en nieuwsberichten. Op onze reisblog hebben we in dat kader dan ook een mededeling geplaatst voor de ouders. Maar omdat er absoluut geen reden is tot paniek, schenken we er zo weinig mogelijk aandacht aan”, besluit Mast.