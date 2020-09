110 bomen ‘roepen om hulp’: Inwoners Mostheuvellaan gebruiken spandoeken om paardenkastanjes van de kap te redden emz

17u24 3 Malle ‘Ik ben Kris. Het gemeentebestuur wil me dood! Red mij!’ staat er te lezen op een kleine spandoek aan een paardenkastanje op de Mostheuvellaan in Malle. En zo heeft elk van de 110 laanbomen een naam en stem gekregen. Op die manier voeren de inwoners van de straat actie tegen de beslissing van het gemeentebestuur om de bomen en historische betonklinkers te laten verdwijnen in functie van rioleringswerken . Burgemeester Harry Hendrickx (DBM), naar wie ook een boom vernoemd is, reageert namens de meerderheidspartijen dat er op het besluit niet wordt teruggekomen.

In maart 2019 kregen de bewoners van de Mostheuvellaan te horen dat Pidpa rioleringswerken zou uitvoeren in hun straat. Dat is nodig om wateroverlast bij zware regenval te vermijden. Ten gevolge van de leidingswerken zal de straat een breedte krijgen van vijf meter met een rijweg van 3,6 meter in plaats van de huidige totaalbreedte van drie meter. De grachten zouden naast de rijweg komen. Naast de grachten zou er plaats zijn voor bomen.

Dreefeffect verloren

Daartegen rees protest. Voortrekkers zijn bewoners Kris Versmissen (57) en Dirk Janssens (61). Ze zijn niet tegen rioleringswerken op zich, maar wél tegen het feit dat die het historisch karakter en het effect van een dreef in de Mostheuvellaan teniet doen. Door de werkzaamheden verdwijnen de historische betonklinkers of ‘blokskes’, die in 1938 handgemaakt zijn door de paters van de Abdij der Trappisten in Westmalle. De paardenkastanjes moeten eveneens op de schop. Die dateren eveneens uit de jaren 30 en zijn volgens een rapport van een boomexpert uit 2019 op 4 na nog kerngezond. De totaalwaarde van de bomen wordt geschat op 231.660 euro. Ook de verbreding inclusief twee verschuivingen van de as zouden geen goed doen aan het laangevoel.

De bewoners probeerden verschillende andere opties voor te leggen om ervoor te zorgen dat de smalle straat, de bomen en de klinkers bewaard konden blijven. De gemeente liet allerhande alternatieven onderzoeken, maar die hadden als resultaat dat de werken niet anders uitgevoerd konden worden dan gepland. Ook de noodkreet van de bewoners aan de gemeenteraad vlak voor de beslissing op de zitting van mei, haalde niets uit. Het bestuursorgaan besloot het rioleringsplan van Pidpa goed te keuren.

Volgens Dirk en Kris is er wél een alternatief. “We hebben een Gents studiebureau gevonden dat een technisch haalbaar en zelfs goedkoper of zeker niet duurder plan dan dat van Pidpa heeft voorgesteld. Dan kunnen de bomen en betonklinkers behouden worden. Maar we krijgen geen gehoor.”

Bewoners, paters en burgemeester

De bewoners zijn dus niet opgezet met de beslissing van de gemeente. Daarvan getuigt een opvallende actie. Aan iedere van de 110 laanbomen werd een klein spandoek gehangen. Daarop staat een naam, een weetje of spreuk over de boom of het besluit. Het brein daarachter is Kris.

De namen zijn niet willekeurig. Ook die van Dirk en Kris zelf zitten ertussen. “En ook van heel wat andere bewoners. Daarnaast hebben we namen van een aantal paters gebruikt. En die van de burgemeester ‘Harry’”, vertellen Dirk en Kris.

Op heel wat spandoeken staat ook de functie en het nut van een boom voor natuur, milieu en mens. ‘Ik ben Saskia. Ik heb een anti-stress werking bij vele opgejaagde mensen in deze moderne tijden.’ “In dit verhaal zijn bomen totaal ondergewaardeerd. Nu is onze straat een educatieve laan geworden. Ze nodigt perfect uit voor een leerrijke wandeling. We hebben al twee scholen op bezoek gehad. We gaan ook nog wandelclubs of scholen uitnodigen”, aldus Dirk en Kris.

Al hebben de spandoeken niet alleen een educatief doel, maar willen ze ook mensen warm maken voor het behoud van de laan. Onderaan prijkt de tekst ‘Het gemeentebestuur wil me dood! Red mij!’. Een duidelijke boodschap. “Met de actie ‘Als onze bomen spreken konden...’ treden we voor het eerst zelf naar buiten. Op die manier willen we de bomen vermenselijken, personaliseren. De bomen zelf slaan eigenlijk een noodkreet naar de bevolking toe. We willen de mensen duidelijk maken dat er echt iets moet gebeuren”, legt Kris uit.

Definitieve beslissing

Het gemeentebestuur spreekt echter eveneens klare taal. “We zijn al op de hoogte van hun standpunt. Ze hebben een aantal goede argumenten, maar dat hebben wij ook. Heel wat alternatieven hebben we onderzocht. Maar het kan niet anders. Wij laten die bomen ook niet voor ons plezier uitdoen. Je kan echter geen eieren bakken zonder schalen te breken. Er zullen trouwens nieuwe bomen komen”, aldus burgemeester Harry Hendrickx.

“We hebben er heel veel tijd, energie en aandacht ingestoken, maar nu moeten we voortgaan. De knoop is doorgehakt. En dat is blijkbaar niet naar iedereen zijn zin. Uiteraard leven we in een land met vrije meningsuiting en mogen ze hun mening naar buiten blijven brengen. Maar de planning zoals voorgedragen door Pidpa blijft zoals ze is”, zegt Hendrickx.

De bewoners maken duidelijk dat ze tot het uiterste zullen gaan, al is dat een juridische weg. “Een laan zoals deze vind je niet veel in Malle en omstreken. We doen er alles aan om ze te behouden. Sowieso tekenen we beroep aan. Desnoods gaan we tot Europa”, besluiten Dirk en Kris.

Meer informatie over de Mostheuvellaan en de acties van de bewoners via www.reddemostheuvellaan.be.