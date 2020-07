1.371 spaghetti’s voor Collette (4): “Helaas hebben we de opbrengst broodnodig, we moeten jaarlijks 20.000 euro investeren in haar zorg” emz

03 juli 2020

18u06 0 Malle De benefietactie ‘Mevrouw Spaghetti’ voor Collette (4) is een gigantisch succes geworden. Maar liefst 1.371 spaghetti’s worden vrijdag en tijdens het weekend in Malle en Zoersel aan huis geleverd of afgehaald in Oostmalle. De actie is een enorme steun voor het meisje met een hersenverlamming en epilepsie. “De buurt heeft opnieuw haar liefdadigheid getoond”, lacht de papa van Collette tevreden.

In januari 2016 werd Collette geboren met cerebrale parese, een zwaar hersenletsel. Daardoor heeft ze veel moeite om te lopen en kan ze moeilijk haar linkerhandje bewegen. Zeventig procent van haar rechterhersenhelft is beschadigd. Ook slikken en zelf eten verteren is moeilijk. Sinds een tijdje heeft ze ook epilepsie-aanvallen.

Normaal gezien krijgt de moedige en goedlachse Collette sondevoeding. “Maar als ze iets zelf kan eten, dan is het drie of vier hapjes spaghetti”, zegt haar papa. Vandaar de actie ‘Mevrouw Spaghetti’ voor vzw WeLoveCollette, die sinds september 2019 bestaat. Voor de benefiet konden Collettes ouders op heel wat sponsors rekenen. “De Tram zorgde voor 100 kilogram gehakt, AD Delhaize voor de pasta en Goossens voor de groenten. VTZ catering bereidde de pasta en voorzag een wijnpakket. Funkhaus regelde een website voor de spaghettislag. We zijn die allemaal enorm dankbaar”, klinkt het.

8.000 euro

De benefiet kon op massale steun rekenen met 1.371 verkochte spaghetti’s. “Zelf had ik gehoopt op 300 porties, mijn vrouw verwachtte er 500. Het is waanzinnig hard aangeslagen. We appreciëren het enorm dat buurtbewoners uit Malle, Zoersel en Rijkevorsel waanzinnig besteld hebben. En zelfs mensen uit Zaventem komen spaghetti halen.” De opbrengst voor WeLoveCollette vzw wordt voorlopig geschat op 8.000 euro. Een mooie som, al is die ook wel echt nodig. “Zelf moeten we jaarlijks een 20.000 euro zelf inbrengen voor allerhande therapieën, noodmedicatie, sondevoeding, noem maar op”, vertelt Collettes vader.

Meer informatie over Collette en de vzw kan je vinden via www.welovecollettevzw.be.