‘t Feestcomité verkoopt kalenders met Collette als burgemeester emz

30 december 2019

15u11 0 Malle ‘t Feestcomité van het personeel van Malle pakt uit met een ludieke actie ten voordele van vzw WeLoveColette. De gemotiveerde verkopers brengen kalenders aan de man met het driejarig meisje Collette uit Malle als burgemeester. De opbrengst gaat integraal naar de revalidatie van Collette, die verlammingsverschijnselen vertoont aan de linkerzijde van haar lichaam.

Voor ‘t Feestcomité in Malle is de Warmste Week nog niet voorbij. De actiegroep bracht haar eigen kalenders voor het jaar 2020 uit. Die verkopen ze voor tien euro per stuk. Op de kalender prijkt Collette op de bureaustoel van de burgemeester. Ook andere beroepen die kinderen later zullen kunnen uitoefenen, krijgen een plaatsje in de speciale uitgave.

WeLoveCollette

De opbrengst van de verkoopactie gaat integraal naar vzw WeLoveCollette: het driejarige meisje Collette uit Malle liep tijdens de geboorte een herseninfarct op. Daardoor raakte een groot deel van haar rechterhersenhelft beschadigd. Bijgevolg vertoont ze verlammingsverschijnselen aan de linkerzijde van haar lichaam. Haar revalidatie kost haar ouders jaarlijks 20.000 euro.