“Mama krijgt uitvaart in The Missing Link, ze had het zelf niet anders gewild” Toon Verheijen

18 augustus 2019

16u18 0 Malle Inge Casteleyn (53) van The Missing Link in Westmalle zal deze week een uitvaartplechtigheid krijgen in haar eigen danscafé waar ze dertig jaar lang het gezicht was. Ze overleed begin vorige week na een tragisch ongeval thuis. “Het mooie is dat mama nog drie mensen heeft kunnen helpen, want ze had op voorhand gezegd dat ze haar organen wilde afstaan”, zegt zoon Davy Verbaeten.

The Missing Link is al dertig jaar een begrip in Westmalle. Verschillende generaties hebben er hun eerste stappen gezet in het uitgaansleven. Samen met haar man Danny Verbaeten baatte Inge nog altijd met evenveel passie de zaak uit, maar een noodlottig ongeval thuis maakte daar abrupt een einde aan. “Ons mama heeft nog gevochten, maar het heeft niet mogen zijn”, vertelt een aangeslagen Davy. “Ze is uiteindelijk dinsdag overleden. Toen hoorden we dat mama al een tijdje had beslist dat ze bij haar overlijden haar organen wilde afstaan. We hebben meteen unaniem ja gezegd en ergens zijn we blij dat we daar nog drie mensen mee hebben kunnen helpen. En vooral omdat het de wil was van mama.”

De hele familie is de voorbije dagen overstelpt door steunbetuigingen. “En die doen zeker deugd. Zelfs van wildvreemden hebben we mooie berichten gekregen”, zegt Davy. “Ze was dan ook dertig jaar lang hét gezicht en het kloppend hart van de zaak. Iedereen kende haar. Voor verschillende generaties is ze een beetje een tweede moeder geweest. En ze had nog zoveel plannen. Over vier jaar eindigt het hier sowieso, maar tot die tijd gaan we gewoon verder. We hadden samen met haar al plannen gemaakt voor het einde van het jaar en die gaan we ook gewoon uitvoeren. Papa zal er ook niet alleen voor staan, want mijn zus Zoë en ik zitten ondertussen ook mee in de zaak. Ergens maakt het dat ook dubbel zo hard. Dertig jaar lang is ze actief geweest in de horeca. Ergens keek ze er ook naar uit om eindelijk te kunnen genieten van de rust. Onwezenlijk, want ze zat echt nog boordevol energie.”

De uitvaartplechtigheid vindt later deze week plaats in The Missing Link zelf. “Dit was haar tweede thuis. Ze zou het zelf niet anders gewild hebben.”