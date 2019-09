“Klei ontginnen mag voor ons, maar de bomenrij in de Paaltjesdreef moet blijven bestaan” Toon Verheijen

12 september 2019

20u23 0 Malle Een bedrijf heeft bij de gemeente Malle een aanvraag ingediend om klei te ontginnen in de omgeving van de Paaltjesdreef. Het gemeentebestuur heeft een positief advies gegeven aan de provincie die uiteindelijk de vergunning moet toekennen, maar stelt wel enkele duidelijke voorwaarden. “Zo moet de bomenrij in de Paaltjesdreef absoluut blijven bestaan”, zegt schepen Wouter Patho (N-VA).

De Vlaamse overheid legde jaren geleden al gebieden in de Kempen vast die in aanmerking komen voor kleiontginning. In principe krijgen aanvragers altijd een vergunning, maar die moet telkens wel aangevraagd worden en het is de provincie die de uiteindelijke vergunning verleend. De gemeente Malle is dan ook niet tegen de recente aanvraag, maar stelt wel enkele duidelijke voorwaarden. “Zeker vanuit economisch oogpunt is die aanvraag te verantwoorden, maar we leggen inderdaad wel voorwaarden op”, zegt schepen Wouter Patho (N-VA). “Er zit klei in onze ondergrond en de ontginning ervan is toegestaan door de Vlaamse overheid. De kleilaag in Malle is niet gigantisch, maar blijkbaar toch voldoende om over te gaan tot een ontginning. Uiteraard is er een impact tijdens en ook na de ontginningswerken. Het perceel wordt tot een diepte van vijf meter afgegraven. Die impact moet zo gering mogelijk blijven. Daarom zijn strikte afspraken noodzakelijk. Het gaat er om landbouwgebied. Na de ontginning moet er dan ook opnieuw landbouwactiviteit mogelijk zijn op zuivere en kwaliteitsvolle grond.”

Maar de gemeente hecht niet alleen belang aan de grond, maar ook aan de bomenrij in de Paaltjesdreef. “Op de vraag om die bomenrij te rooien kwam dan ook een negatief advies én met vijf uitroeptekens erbij. Die moet bewaard blijven. Het gaat om een bomenrij die het zicht in de omgeving bepaalt. Om de bomenrij te beschermen moet een afstand van acht meter tussen de stam en het ontginningsgebied gerespecteerd worden. Het is immers belangrijk dat de bomen niet te lijden hebben onder beschadigingen, verdroging of bodemverdichting. Ook een nabijgelegen vijver, eveneens met waardevolle elementen, moet beschermd worden.”